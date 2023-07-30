Netflix yapay zeka çılgınlığına el attı

Netflix, yapay zeka alanındaki uzmanlar için yılda 900 bin dolara kadar maaş sunan iş ilanıyla büyük bir çılgınlığı tetikledi. İlan, makine öğrenme ve yapay zeka konusunda deneyimli bir ürün sorumlusu arayışı içeriyordu ve başlıca görevi, Netflix kullanıcılarının dizi veya film seçimlerine yardımcı olan algoritmayı geliştirmek için kullanıcı geri bildirimlerini toplamak ve anlamak olarak belirlendi.



HOLLYWOOD OYUNCULARINDAN VE SENARİSTLERİNDEN TEPKİ GELDİ

Ancak bu yüksek maaşlı iş ilanı, Hollywood'un oyuncu ve senaristlerinin tepkisine neden oldu. Hollywood'daki oyuncu ve senaristler, iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle greve giderek Netflix'in yapay zeka uzmanına önerdiği yüksek maaşa karşı çıktılar. Ünlü oyuncu ve komedyen Rob Delaney, Netflix'in yapay zekaya verdiği bu miktarın, 35 oyuncunun ve ailelerinin SAG-AFTRA sağlık sigortalarının karşılanabileceği bir rakam olduğunu vurguladı ve yapay zeka ordusu askerlerine bu kadar yüksek bir maaşın verilmesini eleştirdi.

Bu grev, Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi taleplerine cevap alamamaları nedeniyle Amazon, MAX ve Netflix gibi küresel internet televizyon ağlarının stüdyoları ve ofislerinin önünde devam ediyor. Grev, Hollywood'un sektör çapında 1960'tan bu yana ilk kez "kapanmasına", dizi ve film gösterimlerinin gecikmesine ve yapımcı şirketler için maddi zarara yol açacağı düşünülüyor.

Bu süreçte, Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ve Amerikan Senaristler Birliği (WGA) gibi sendikalar, maaş artışı ve yapay zekaya karşı iş güvencesi taleplerini savunuyorlar. Özellikle senaristler, son yıllarda dizilerin ve filmlerin hızlı bir şekilde üretildiği, ancak çalışanların daha zor şartlarda çalıştığı ve buna karşılık düşük ücret aldığı konusunda endişelerini dile getiriyorlar.

Bu durum, 2007 yılında yaşanan greve benzer bir şekilde, şirketlerin ve çalışanların zarar görebileceği bir çatışmayı beraberinde getiriyor. Hem Netflix gibi dev platformlar hem de oyuncu ve senaristler arasında uzlaşma sağlanabilmesi için taraflar arasında müzakereler ve görüşmeler devam ediyor. Ancak taraflar arasında çıkan anlaşmazlıklar ve tepkiler, Hollywood'un işleyişini etkilemeye devam ediyor.