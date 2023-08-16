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Netflix'in mobil oyunları TV ekranlarına taşındı!

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Netflix'in mobil oyunları TV ekranlarına taşındı!
Netflix, daha önce mobil cihazlarda bulunan oyunları TV'lere getiriyor. Akış devi, bulut tabanlı oyunları test etmeye başladı.

Netflix, azalan abonelerin geri gelmesi için çok fazla mücadele verdi ve platformunda sık sık değişiklikler yapmaya başladı. Şifre paylaşımını engellemek çok eleştiri aldı ancak şirket, abone kayıplarını en aza indirmek adına bazı yeni stratejiler benimsedi. Buna bağlı olarak Netflix de oyunu mobil cihazlarda sunmaya başlarken, bu oyunları şimdi de TV ekranlarına taşımaya karar verdi.

NETFLIX TV OYUN TESTLERİNİ BAŞLATTI

Netflix'in mobil oyunları TV ekranlarına taşındı

Mobil oyunlarını televizyona ve internete taşımayı planlayan Netflix, Kanada ile Birleşik Krallık'ta olan sınırlı abone sayısıyla yeni bir başlangıç yaptı.

Test programına kaydolan kullanıcılar, oyunu TV'lerinde ve bilgisayarlarında oynayabilecekler. Bu hamle ile Netflix resmi olarak kendisinin bulut oyun sistemini lanse etmiş oldu.

Öte yandan, Netflix'in bulut oyun hizmetini TV'nizde kullanmak istiyorsanız, akıllı telefonunuzu oyun kumandası olarak kullanabilirsiniz. Android kullanıcıları ise, doğrudan Netflix uygulamasını, iOS kullanıcıları da App Store'da bulunan "Netflix Game Controller" uygulamasını kullanarak cep telefonlarını uzaktan kumanda olarak kullanabilirler.

Bu size oyunu TV'nizde oynama deneyimi sunar. Oyun şu anda 2 ülkede test ediliyor ve yakında daha fazla ülkede yayınlanacak. Ayrıca şu anda yalnızca Molehew's Mining Adventure ve Oxenfree oyunlarının oynanabilir olduğunu unutmayın.

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