O markette iPhone indirimi başladı! Apple'dan ucuza satacak: İndirimli iPhone 11 fiyatı!

Migros, müşterilerine sevindirici bir haber vererek iPhone 11'i uygun fiyatlarla satışa sunmaya başladı. Türkiye'nin önde gelen marketlerinden biri olan Migros, BİM, Carrefoursa ve A101 gibi marketlerin ardından iPhone 11'i tüketicilere sunan son market oldu.

Apple'ın yeni telefon modelleri piyasaya çıktığı için iPhone 11 artık satıştan kalktı ve mevcut stoklar da yüksek fiyatlarla satılıyor. Ancak Migros, tüketicilere bu telefon modelini daha erişilebilir fiyatlarla sunarak, müşterilerin iPhone 11'e kolayca sahip olabilmesini sağladı.

Bu hamle, Migros'un müşteri memnuniyetini ön planda tuttuğunu ve tüketicilere avantajlı seçenekler sunmayı amaçladığını gösteriyor.,

MİGROS MARKETLERDE IPHONE FİYATLARI NE KADAR?





iPhone 11, güçlü A13 Bionic işlemcisiyle dikkat çeken bir telefon modelidir. Alüminyum çerçeve ve Gorilla Glass ile korunan ön ve arka camıyla dayanıklılık sunar. IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklıdır. Ayrıca, Apple'ın özel olarak geliştirdiği çizilmeye karşı dirençli cam teknolojisine sahiptir.

Kamera performansı da rakipleriyle benzer seviyededir. 12MP f/1.8 OIS ana kamera ve 12MP f/2.4 ultra geniş açılı kamera ile çeşitli çekim seçenekleri sunar. Ayrıca, 12 megapiksel f/2.2 ön kamera ve SL 3D derinlik sensörü ile etkileyici selfie fotoğraflar çekebilirsiniz.

Migros'ta satışa sunulan iPhone 11'in Siyah renkteki 128 GB modeli, normalde 20 bin 999 Türk Lirası olan fiyatının altında, sadece 17 bin 899 Türk Lirası olarak belirlendi. Beyaz renkteki 128 GB modeli ise daha da uygun bir fiyatla, 16 bin 699 Türk Lirası'na satılmaktadır. Bu indirimlerle, Migros müşterilerine iPhone 11'i cazip bir şekilde sunarak, teknoloji tutkunlarının beklentilerini karşılamayı amaçlıyor.