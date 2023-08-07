O ülkede Telegram tamamen kapatıldı

Irak'ta, Telegram uygulamasına dün beri erişim sağlanamıyordu ve sonunda uygulamanın hükümet tarafından kapatıldığı duyuruldu. Irak'ta son günlerde devam eden Telegram erişim sorunu, sonunda resmi bir açıklama ile çözüme kavuştu. Ülkenin İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Telegram uygulamasının hükümet tarafından kapatılma kararı alındığı duyuruldu. Buna göre, Telegram'ın kapatılmasının nedeni, üst düzey devlet makamlarının talebine dayandırıldı. İşte detaylar...





TELEGRAM ERİŞİM SORUNU İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Kapatma gerekçesi olarak, devlete ait gizli belgelerin sızdırılmasının önleneceği ve vatandaşların kişisel verilerinin korunacağı vurgulandı. Bu adımın, kamusal güvenliğin sağlanması ve özel bilgilerin güvenliği açısından atıldığı ifade edildi.





Özellikle İran destekli Şii milisler, Irak'ta Telegram'ı aktif şekilde kullanıyor ve bu karara sert tepki gösteriyor. Şii milisler, Telegram'ın kapatılma talimatının arkasında ABD Büyükelçisi'nin olduğunu iddia ediyor. Bu iddia, ülkedeki siyasi ve diplomatik dinamikler açısından önem taşıyor.

Sonuç olarak, Irak'ta yaşanan Telegram erişim sorunu hükümetin resmi açıklamasıyla son buldu. Bu durum, ülkedeki dijital iletişim ve güvenlik konularını gündeme getirirken, Şii milislerin tepkisi de dikkat çekiyor. Ülkenin iç siyasetine ve uluslararası ilişkilere etki eden bu olay, bölgedeki dengeleri de etkileyebilir.