Öğrenciler hazırlığa başladı! Vergisiz iPhone fiyatları belli oldu: Fiyatlar düştü

Üniversite öğrencilerine ilk telefonlarının vergisiz satılacağı vaatleri yakından takip edilirken telefonların vergisiz fiyatları da belirlenmeye başladı. Peki vergisiz telefon alma şartları neler? İPhone marka telefonlar vergisiz ne kadar oluyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

VERGİSİZ TELEFON FİYATLARI

14 Mayıs seçimi öncesinde Recep Tayyip Erdoğan tarafından öğrencilere telefon alımlarında vergi muafiyeti uygulaması yapılacağı söylenmişti. İkinci tura kalan genel seçim sonuçları sonrası Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrasında üniversite öğrencileri merakla vergisi telefon fiyatlarını araştırmaya başladı.





Üniversite öğrencilerinin bir kereye mahsus cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi ödemesi alınmayacak. Vergi alınmadığı zaman şu an en pahalı telefonların fiyatları bile yarı yarıya düşüyor. Telefon değiştirmek ya da ilk kez telefon almak isteyen öğrenciler için iPhone fiyatları vergisiz olarak şu şekilde hesaplandı;

-iPhone 14 128 GB 8 bin 757 TL, 256 GB 9 bin 492 TL, 512 GB 11 bin 17 TL

-iPhone 14 Plus 128 GB 9 bin 887 TL, 256 GB 10 bin 622 TL, 512 GB 12 bin 119 TL

-iPhone 14 Pro 128 GB 11 bin 300 TL, 256 GB 12 bin 34 TL, 512 GB 13 vin 532 TL

-iPhone 14 Pro Max 128 GB 12 bin 430 TL, 256 GB 13 bin 165 TL, 512 GB 14 bin 662 TL