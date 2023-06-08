OnlyFans Türkiye kapatıldı mı, neden kapatıldı? OnlyFans giriş nasıl yapılır? OnlyFans'a erişim engeli!

Bir süre tüm dünyanın gündemine oturan OnlyFans platformuna erişim Türkiye'de engellendi. Peki OnlyFans platformu nedir? Platform neden yasaklandı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ONLYFANS PLATFORMU ERİŞİMİ ENGELLENDİ

BTK tarafından son alınan kararla birlikte OnlyFans platformu yasaklandı. Sebep olarak genç ve kadınların bedenlerini sömürerek internet üzerinden para kazanması sunuldu. OnlyFans platformunun kapatılması için ilk olarak CİMER üzreinden şikayet kampanyası başlatılarak şu ifade yer aldı; 'Son zamanlarda ülkede ciddi şekilde yaygınlaşan ve özendirilen OnlyFans platformu mevcut. Bu platformda kullanıcılar pornografik görüntülerini ve videolarını para karşılığı satıyor ve bu şekilde ciddi paralar kazanıyor. Kullanıcılar tarafından paylaşılan bilgilere göre aylık 10 bin dolar üstünde gelir elde eden insanlar var. Normal şartlarda böyle basit yöntemlerle para kazanmak bu tür platform kullanıcılarını ilgilendirir ancak bu platformun vehameti pornografik para kazanmayı teşvik etmesidir. Twitter platformunda pornografik paylaşımlar yaparak yüksek gelir elde etmenin mümkün olduğunu belirten paylaşımlar yapılıyor. Bu paylaşımlar bu platformu özendiriyor.





Bu noktada platformda Türk aile yapısı için tehlike oluşuyor. Bu platformlar için ciddi tedbirler alınmadığı zaman Türk aile yapısı aşınacak ve soysuzlaşma başlayacak. Bu sebeple erişim engeli gelmesi gerekiyor.' Bu şekildeki şikayetler sonrasında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği 7 Haziran kararına göre platforma erişim engeli getirildi. OnlyFans platformunda kullanıcılara ücret karşılığı içerik ve videolar atılıyor. Platform 4.99 dolar ve 49.99 dolar arasında değişkenlik gösteren ücretlerle üyelik yaptırıyor. Platform üzerinde ulaşılan kişi sayısına göre kazanılan ücret değişkenlik gösteriyor. Yapılacak içeriklerin kurallara uygun olması gerekiyor. OnlyFans üzerinden içerik paylaşmak ve hesap açmak için abone olmak ve profil oluşturmak gerekiyor. Üyelik ücreti ödendikten sonra uygulama Google Play üzerinden indirilebiliyor. Kullanıcıların takipçileri arttıkça para kazanma şansları da artıyor. İçerikleri görüntülemek için kişiler takip ettikleri kullanıcının talep ettiği ücreti ödemek zorundadır. OnlyFans uygulaması içerikler sebebiyle birçok eleştirinin de odağı olmuştur. OnlyFans platformu ile ilgili yapılan uzman görüşleri şu şekilde; 'Çocuklarımıza daha fazla göz kulak olmamız gerekiyor. Gençler kimlik arayışında. Ancak bütün kimlik tercihleri kuşatma altında kaldı. Akran etkisi, aileyle yaşanan ilişkiler sonrası kaosa sürüklenebiliyor. Ergenlik döneminde risk alma ihtimalleri artıyor. Bu sebeple ergenlik dönemindeki gençler sebep sonuç ilişkisi kuramıyor ve yaptıklarının sonuçlarını düşünemiyor. Bu sebeple ileride başlarına gelebilecek davranışları kolaylıkla yapabiliyorlar.'