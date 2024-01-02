OpenAI’ın yıllık geliri 1.6 milyar doları aştı!

Yapay zekânın lokomotif şirketi OpenAI, 2023’te büyük bir başarıya imza atarak 1.6 milyar dolarlık bir gelir elde etti.

OpenAI'nin hızlı satış büyümesi, Şubat 2023'te ChatGPT hizmetinin ücretli sürümü ChatGPT Plus'ı piyasaya sürdükten sonra başladı. Daha önce şirket esas olarak yapay zekâ modellerini bir uygulama programlama arayüzü aracılığıyla geliştiricilere sağlayarak gelir elde ediyordu. Şirketin 2022 yılında sadece 540 milyon dolar kaybettiği bildirildi.

Reuters'e göre, OpenAI başlangıçta 2023'ü 200 milyon dolarlık satışla kapatmayı bekliyordu. ChatGPT Plus, şirketin beklediğinden daha popüler olduğunu kanıtladı. OpenAI'nin çalışma oranının ağustos ayında 1 milyar doları aştığı ve iki ay sonra 1,3 milyar dolara ulaştığı bildirildi. The Information'ın OpenAI'nin yıllık gelirinin 1,6 milyar doları geçtiğine dair yeni raporu, çalışma oranının son iki ayda yüzde 20'den fazla arttığını gösteriyor.





YENİ HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Şirketin satış ivmesinin 2024 yılına kadar devam etmesi bekleniyor. Yeni rapora göre, bazı OpenAI yöneticileri, yıllık yinelenen gelirinin yıl sonuna kadar neredeyse 4 katına çıkarak 5 milyar dolara ulaşacağına inanıyor.

Bu iyimser görünüm, şirketin satış büyümesini sürdürmek için yalnızca mevcut ürünlere olan talebe güvenmemesi olasılığını artırıyor. Özellikle, yeni yapay zekâ hizmetleri başlatmayı ve böylece ek gelir akışları yaratmayı planlıyor olabilir.