OpenAI, Yeni Yapay Zeka Aracı Sora ile Video Üretiminde Devri Açtı

OpenAI, Sora ile Yapay Zeka Yarışında Öne Çıkıyor

OpenAI, Sora isimli yeni bir yapay zeka aracıyla metinden video üretme alanında önemli bir adım attı. ABD merkezli şirket, Sora'yı genel kullanıma açarak kullanıcıların metin girdileriyle 1080p çözünürlükte ve 20 saniyeye kadar videolar oluşturmalarına olanak tanıyor.

Sora'nın Yetenekleri ve Kullanım Alanları

Sora'nın daha hızlı işlem yapabilmesi için Sora Turbo adıyla hizmete sunulan versiyonu, sora.com adresinden ulaşılabilir hale geldi. Kullanıcıların daha fazla özellik ve yüksek çözünürlük taleplerine yanıt vermek amacıyla, ChatGPT Pro planı ile 10 kat daha fazla kullanım hakkı sunuluyor.

Kullanım Kısıtlamaları

Buna karşın Sora, 18 yaşından küçükler için kullanıma sunulmamaktadır. Ayrıca, Birleşik Krallık, İsviçre ve Avrupa Ekonomik Alanı dışında, ChatGPT'nin kullanımda olduğu her yerden erişilebiliyor.

Kötü Kullanım Endişeleri Gündemde

Sora'nın getirdiği inovasyon, beraberinde bazı endişeleri de getiriyor. Yapay zeka tarafından üretilen videoların dolandırıcılık, propaganda ve yanlış bilgilendirme gibi kötü amaçlarla kullanılma riski, özellikle Avrupa'da güvenlik kaygılarını artırıyor. OpenAI, aşırı şiddet, cinsel içerik, nefret görüntüleri ve ünlü simaların kötüye kullanımı gibi olumsuz durumları engellemek için önemli güvenlik önlemleri aldıklarını belirtmiştir.

Çin'den Rakip Yapay Zeka Geliştirimi

Öte yandan, metinden video üreten yapay zeka rekabetinde Çinli şirketler de önemli adımlar atıyor. Kling AI isimli bir başka yapay zeka aracı, metin tabanlı açıklamaları yüksek kaliteli videolara dönüştürmek üzere Kuaishou Technology tarafından geliştirilmiştir. Bu yıl temmuz ayında beta sürümü dünya çapında kullanım için açılan Kling AI, Sora'ya benzer yetenekleriyle dikkat çekmektedir.