Oyunseverler bu sabah akın edecek! Steam 200 TL'lik ürünü bedava yaptı

Steam Üzerinde 181 TL’de Satışta Olan Oyun Kısa Süre İçin Ücretsiz Oldu





Steam’in sevindiren kampanyası Payday 2 ve 35 DLC paketini bulunduran Legacy Collection kısa süreliğine ücretsiz oldu. Unutulmaz oyun deneyimleri sizi bekliyor.

Dijital oyun platformu olan Steam, sevindiren haberle geliyor. Popüler soygun temalı oyun Payday 2’nin, 35 DLC paketi ile beraber sunulan Legacy Collection paketi, kısa bir süre için ücretsiz oldu. Bu fırsat ile beraber oyuncular Steam hesaplarından Payday 2 ve tüm DLC paketlerini ücretsiz şekilde kütüphanelerinde yer verebilecekler. Ancak, bu sevindiren teklifin arkasında bazı engeller mevcuttur.

Standart olarak 181,5 TL değerinde olan Payday 2 : Legacy Collection, bu kampanya ile tamamıyla ücretsiz halde erişilebilir duruma geldi. Overkill Software bizzat kendi tarafından geliştirilen Payday 2, zenginleşme amacı olan bir oyun olarak dikkat çekmektedir. Oyuncular, soygunlara katılımlarla maceralara atılmak üzere bir soygun çetesinin üyesi rolünde olacaklar. Oyun, mücevher dükkanı baskınları, banka soygunları ve değerli eşyaların çalınması gibi çeşitli görevlerden meydana geliyor. Arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun arayışında iseniz Payday 2 tam olarak aradığınız oyun olabilir.

Payday 2’yi ücretsiz olarak alabilmek için ilk olarak Steam’in web sitesine ya da masaüstü uygulamasından giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra oyunun satış sayfasından ‘sepete ekle’ seçimini yaparak oyun kütüphanenizde yer edinmiş olacaktır.

Her ne kadar ücretsiz olarak görülen bu kampanya, ödeme sırasında bir hata ile karşılaşmanıza sebebiyet verebilir. Oyuna tıkladığınız anda fiyattaki değişiklik hakkında uyarı ile karşılaşmanız olası bir durum. Bu sorun için yakın zamanda Steam tarafından çözüm bekleniyor.

Payday 2 sistem gereksinimleri şunlardır:

Mimimum Gereksinimler:

• İşletim sistemi: Windows 7

• İşlemci: 2 GHz

• Ram: 4 GB

• Depolama: 83 GB kullanılabilir alan

Tavsiye Edilen Gereksinimler:

• İşletim Sistemi: Windows 10

• İşlemci: 2.3 GHz

• Ram: 8 GB

• Depolama: 83 GB kullanılabilir alan