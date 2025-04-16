Prof. Dr. Özsoy: Kutuplarda İklim Değişikliği İklim Felaketleri Oluşturuyor

TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Özsoy'dan İklim Değişikliği Açıklaması

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burcu Özsoy, iklim değişikliğinin kutuplardaki etkilerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Özsoy, "Bu değişimleri iklim felaketi olarak yaşıyoruz." dedi.

Kutuplarda Büyük Değişimler

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü olan Prof. Dr. Özsoy, EÜ Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'de Kutuplar ve AR-GE" konferansında konuştu.

Yaklaşık 20 yıldır kutuplarda çalışmalar yürüten Özsoy, TÜBİTAK MAM koordinasyonunda düzenlenen seferlerle iklim değişikliği ile ilgili veri toplandığını belirtti. Özsoy, "Kutuplarda iklim değişikliği ve karbon ayak izinden sonra çok büyük değişimler yaşandı. Tüm dünyadan bilim insanlarının bir araya gelerek oluşturdukları raporda, iklimde yaşanan sıcaklık artışlarının normalin 1,5 derece üzerinde olduğu belirtiliyor. Eğer önlem alınmazsa 2050'de bu değerin 4 dereceye çıkacağı öngörülüyor." dedi.

Okyanus ve Ekosistem Üzerindeki Etkiler

Bu değişimlerin okyanus içindeki canlılardan yüzeydeki canlılara kadar tüm ekosistemi etkileyeceğine dikkat çeken Özsoy, "Buzul yapılarıyla ilgili bir uydu veri sistemi kurgulayarak buzulların yoğunlukları ile ilgili veriler topladık. Sadece 3 yıl içerisinde Kıbrıs büyüklüğünde buzun eridiğini, kendi istasyon verilerimizle ortaya koyduk." şeklinde konuştu.

Antarktika'nın Önemi

Antarktika'nın Türkiye yüzölçümünün yaklaşık 17 katı büyüklüğünde olduğunu aktaran Özsoy, bu kıtanın hiçbir ülkeye ait olmadığını ve 53 ülke tarafından yönetildiğini belirtti. Türkiye'nin gözlemci statüsünde olduğunu vurgulayarak, "Sahadaki çalışmalarımız neticesinde bizim de danışman statüsünde yer almamıza yönelik bir engel kalmadı." dedi.

Antarktika'nın dünyanın yüzde 70 tatlı su rezervini barındırdığını ve yüzde 25 kadar da hidrokarbon rezervleri ve maden yatakları bulunduğunu ifade eden Özsoy, "Bu durum bilimsel ve idari yönün yanı sıra, kıtanın ekonomik yönünü de ortaya çıkarıyor." şeklinde konuştu.

Çeşitli Disiplinlerdeki Katkılar

TÜBİTAK MAM'ın enerji teknolojilerinden savunma sanayine kadar birçok alanda çalışan Özsoy, kutup araştırmalarının sadece mühendislik değil, psikiyatri, sağlık, uzay bilimleri gibi farklı disiplinleri de kapsadığını vurguladı.

Konuşmanın ardından EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlkin Şengün, Özsoy'a Ege Üniversitesinin 70. kuruluş yıl dönümüne özel olarak basılan hatıra pulunu hediye etti.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikalar Kurulu Üyesi ve Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'de Kutuplar ve AR-GE" konferansına konuşmacı olarak katıldı. Özsoy, iklim değişikliğinin kutuplardaki etkilerine ilişkin açıklamada bulundu.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikalar Kurulu Üyesi ve Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'de Kutuplar ve AR-GE" konferansına konuşmacı olarak katıldı. Özsoy, iklim değişikliğinin kutuplardaki etkilerine ilişkin açıklamada bulundu.