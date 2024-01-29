PS5 oyuncuları 'Bu dahice' diye bağırıyor! İşte PS5 kontrol cihazının pil ömrünü uzatmanın en kolay yolu

PS5 Kontrol Cihazının (DUALSENSE) Pil Ömrünü Uzatmanın Yolları

BÜYÜK oyuncular, PS5 kumandalarının pil sıkıntısını aşmanın daha iyi bir yolu olduğunu fark etti.

DualSense kontrol cihazının gücünün üç ila altı saat arasında dayanması bekleniyor.

Ancak dahili pillerin ömrü zamanla azalacaktır, bu da gücü çok daha az tutacağı ve daha düzenli şarj edilmesi gerekeceği anlamına gelir.



Sony'nin , 12 saatlik pil ömrüne sahip, büyük pil takviyesine sahip yepyeni bir kontrol cihazı piyasaya süreceği söyleniyor .

Bu gerçek olana kadar mevcut cihaza bağlı kalırsınız.

Neyse ki çabuk biten pillere yardımcı olabilecek bazı püf noktaları var.





Elbette yapılacak en açık şey, sabit bir güç akışına sahip olması için PS5 denetleyicinizi konsola takmaktır .

Ancak kablo herkes için yeterince uzun değil.

Çözüm arayan bir Reddit kullanıcısı şunu yazdı: "PS5 kontrol cihazımının ömrü bittiğiğinde, kelimenin tam anlamıyla oyun oynamayı bırakıp şarj etmek zorunda kalıyorum veya oyun oynarken şarj etmek için PS5'imin yanına oturabilirim.

"Pil ömrünü uzatmak için herhangi bir ipucu/püf noktası bilen var mı?"

Diğer oyuncular, PS5'e bağlı kısa bir kablonun kısıtlamaları olmadan kontrol cihazlarını çalışır durumda tutacak bir güç bankası kullanmak olan basit bir numarayı paylaştılar.

Orijinal poster, "Vay canına, bu dahice, bundan sonra bunu yapacağım" diye yanıt verdi.

PS5 kumandanızın pilini artırmaya yönelik ipuçları

PS5 Kontrol Cihazının Pil Ömrünü Uzatmak İçin Ayarlarınızı Değiştirin





PS5 kontrol cihazının pil ömrünü uzatmak için yapabileceğiniz ilk şey, ayarlarınızı değiştirmek. PS5 kontrol cihazının en çok pil tüketen özellikleri, titreşim, adaptif tetikleyiciler ve ışık çubuğu. Bu özellikleri kısmen veya tamamen kapatmak, pil ömrünü uzatacaktır. Bunun için şu adımları izleyebilirsiniz:

PS5 kontrol cihazınızı PS5 konsolunuza bağlayın ve güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa, güncellemeyi yapın.

PS5 kontrol cihazınızın titreşim yoğunluğunu ve tetik etki yoğunluğunu ayarlamak için, Ayarlar > Aksesuarlar > Kontrol Cihazları > Titreşim Yoğunluğu / Tetik Etki Yoğunluğu bölümüne gidin. Burada, bu özellikleri kısmen veya tamamen kapatabilirsiniz.

PS5 kontrol cihazınızın ışık çubuğunun parlaklığını ayarlamak için, Ayarlar > Aksesuarlar > Kontrol Cihazları > Kontrol Cihazı Göstergelerinin Parlaklığı bölümüne gidin. Burada, ışık çubuğunun parlaklığını kısabilir veya tamamen kapatabilirsiniz.

PS5 Kontrol Cihazının Pil Ömrünü Uzatmak İçin Şarj Etme Alışkanlıklarınızı Değiştirin





PS5 kontrol cihazının pil ömrünü uzatmak için yapabileceğiniz ikinci şey, şarj etme alışkanlıklarınızı değiştirmek. PS5 kontrol cihazınızı sürekli şarjda tutmak, pil ömrünü kısaltabilir. Bunun yerine, pil seviyesi %25 veya daha az olduğunda şarj etmeye başlamak daha iyidir. Ayrıca, PS5 konsolunuzu dinlenme moduna aldığınızda, PS5 kontrol cihazınızın da şarj olmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için şu adımları izleyebilirsiniz:

PS5 konsolunuzun dinlenme moduna geçmesi için, PlayStation düğmesine basın ve Güç > Dinlenme Moduna Gir seçeneğini seçin. PS5 konsolunuzun dinlenme modunda olduğunu, turuncu ışığın yanmasıyla anlayabilirsiniz.

PS5 konsolunuzun dinlenme modundayken, USB portlarından güç vermesini sağlamak için, Ayarlar > Sistem > Güç Tasarrufu > Dinlenme Modunda Kullanılabilen Özellikler > USB Portlarına Güç Ver > Açık seçeneğini seçin.

PS5 kontrol cihazınızı PS5 konsolunuza bir USB-C kablosuyla bağlayın. Böylece, PS5 kontrol cihazınız dinlenme modundayken de şarj olacaktır.

PS5 Kontrol Cihazının Pil Ömrünü Uzatmak İçin Taşınabilir Şarj Cihazı Kullanın

PS5 kontrol cihazının pil ömrünü uzatmak için yapabileceğiniz üçüncü şey, taşınabilir şarj cihazı kullanmak. Eğer PS5 kontrol cihazınızın pili bitmek üzereyse ve PS5 konsolunuza bağlayamıyorsanız, taşınabilir şarj cihazı kullanarak oyun oynamaya devam edebilirsiniz. Bunun için şu adımları izleyebilirsiniz:

PS5 kontrol cihazınız için uyumlu bir taşınabilir şarj cihazı edinin. Bu cihazın, USB-C girişi olan ve en az 1500 mAh kapasitesi olan bir power bank olması gerekiyor.

PS5 kontrol cihazınızı taşınabilir şarj cihazına bir USB-C kablosuyla bağlayın. Böylece, PS5 kontrol cihazınız şarj olmaya başlayacaktır.

PS5 kontrol cihazınızın şarj seviyesini kontrol etmek için, PlayStation düğmesine basın ve Aksesuarlar > DualSense Kablosuz Kontrol Cihazı seçeneğine bakın. Burada, PS5 kontrol cihazınızın pil seviyesini görebilirsiniz.