Qushad: Hızlı ve Etkili Bildirim Çözümleri

Qushad, kullanıcılarla hızlı etkileşim için özelleştirilmiş bildirim çözümleri sunarak hedef kitlenizle olan bağlantınızı güçlendiriyor!

Hızlı Web ve Uygulama Bildirim Teknolojisi

Qushad, XFoy ve AfyAds gibi öncü kuruluşların geliştirdiği bir platformdur. Markaların web bildirim ve uygulama bildirimlerinde en hızlı ve etkili çözümleri sunarak, geniş kullanıcı veritabanına sahip olmanın getirdiği avantajları kullanıcılara sunmaktadır. Şu an için 600.000 aktif kullanıcısı ile, yalnızca 2 dakika içinde bu kitleye hızlı bir şekilde bildirim gönderme imkanı sağlamaktadır. Ayrıca, bu rakamın 1 milyona çıkarılması için geliştirme süreci devam etmektedir ve yeni özelliklerin sunulacağı müjdesini vermiştir.

Qushad ile Hızlı Bildirim Altyapısı

Hızlı Bildirim İletimi: Dakikada 600.000 aktif kullanıcıya kadar bildirim gönderme kapasitesi ile hızlı etkileşim sağlar.

Dakikada 600.000 aktif kullanıcıya kadar bildirim gönderme kapasitesi ile hızlı etkileşim sağlar. Panelde Hızlı Bildirim Ekleme: Otomatik başlık, meta açıklaması ve görsel ekleme ile iş yükünüzü hafifletir.

Otomatik başlık, meta açıklaması ve görsel ekleme ile iş yükünüzü hafifletir. Kişiselleştirilmiş Bildirimler: Kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik özel bildirimler gönderebilirsiniz.

Kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik özel bildirimler gönderebilirsiniz. Kolay Kullanım: Chrome eklentisi ile bildiriminizi hızlı ve pratik bir şekilde yönetin.

Chrome eklentisi ile bildiriminizi hızlı ve pratik bir şekilde yönetin. İstatistik İzleme ve Detaylı Hedefleme: Bildirim istatistiklerini anlık olarak takip edin ve hedeflemenizi detaylandırın.

Bildirim istatistiklerini anlık olarak takip edin ve hedeflemenizi detaylandırın. Çoklu Site Desteği ve Zamanlama: Birden fazla site varsa hedef siteyi kolayca seçin ve bildirimlerinizi istediğiniz zamanlayın.

Birden fazla site varsa hedef siteyi kolayca seçin ve bildirimlerinizi istediğiniz zamanlayın. Alt Kullanıcı Yönetimi ve Esnek Paket Seçenekleri: Yetkilendirme ve uygun paket seçenekleri ile sitenizi entegre edin.

Yetkilendirme ve uygun paket seçenekleri ile sitenizi entegre edin. Abonelik İstatistikleri ve Kampanya Fiyatlandırması: Abone sayısına göre değil, gönderim hızına göre fiyatlandırma sunar.

Abone sayısına göre değil, gönderim hızına göre fiyatlandırma sunar. Rekabetçi Fiyatlar: 100.000 abonelik için diğer sistemlerin 400+ USD'lik fiyatına karşın, sınırsız abone ile yalnızca aylık 200 USD sunar.

100.000 abonelik için diğer sistemlerin 400+ USD'lik fiyatına karşın, sınırsız abone ile yalnızca aylık 200 USD sunar. Kolay Entegrasyon: Hızla entegre olun ve işletmenizi dijital ortamda aktif hale getirin.

Neden Qushad?

Qushad, hızlı bildirim iletimi, kullanıcı dostu özellikleri ve rekabetçi fiyatları ile işletmenin dijital iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için mükemmel bir çözüm ortağı olma niteliği taşımaktadır.