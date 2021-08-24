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Renault'tan aşı seferberliği! Aşının 2 dozunu da olana indirim kampanyası..

Renault, koronavirüs aşılama uygulamasıyla ilgili bir seferberlik başlattı ve 2 doz aşısını olmuş müşterilerine indirim sözü verdi.

24 Ağustos 2021 Salı 21:14
Renault'tan aşı seferberliği! Aşının 2 dozunu da olana indirim kampanyası..
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Otomobil sektörünün devlerinden biri olan Renault, koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşı uygulamasına karşılık bir kampanya başlattı. Kovid-19 aşısının en az iki dozunu olmuş olan müşterilerine özel +1 yıl garanti tutarı kadar indirim yapacağını açıklayan şirket böylelikle aşı seferberliği başlatmış oldu. Yapılan bu kampanyayla birlikte ÖTV indirimleri sonrasında sıfır KM otomobil almak isteyenler ek olarak 1000 TL indirim kazanacak.

Şirket yetkilileri tarafında kampanyaya ilişkin yapılan açıklamada koronavirüs salgınına karşı başlattıkları aşı seferberliği ile bir katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, kampanya kapsamına Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC 140 bg model araç hariç tüm binek modellerinin kampanyaya dahil edildiği ve koronavirüs aşısını tamamlamış olan müşterilerine de +1 yıl garanti (Maxxi Warranty) ürününden satın alınması halinde alınacak araç fiyatında 1.000 TL bir indirim uygulanacağı kaydedildi.


KAMPANYANIN SON GÜNÜ 30 EYLÜL!

Pandemi dönemi içerisinde aşılanma sürecini desteklemek adına böyle bir kampanya başlatan şirket indirim kampanyasını Eylül sonuna kadar sürdürecek. Araç almak isteyen müşteriler ayrıca Renault Finans'tan kredi kullanması halinde ise perakende satın alımı sırasında geçerli olan ilgili kampanyanın faizi ile ilgili oranlar, Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ve ayrıca Maxxi Warranty ile birlikte geçerli olacak.

Kampanyadan faydalanabilmek için ruhsat sahibinin aşı kartı kontrol edilecek ve söz konusu hak, aynı soyadına sahip olmuş olsa bile başkasına devredilmesi mümkün olmayacak.

 


Son Güncelleme: 24.08.2021 21:14
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Anahtar Kelimeler:
RenaultAşı KampanyasıIndirim Kampanyası2 Doz Aşı
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