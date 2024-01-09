Roborock, yapay zekâ destekli robot süpürgesini görücüye çıkardı!

Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) sırasında Roborock, derinlemesine temizlik ve en son yapay zekâ teknolojilerine odaklanan yeni robot süpürge filosunu öne çıkaracak. Şirket, Nisan ayında ABD'li kullanıcılar için satışa sunulacak 6 yeni ürün getiriyor.

Sınıfının en iyisi Roborock S8 Max Serisi ile başlayan şirket, şimdi filosuna yeni S8 MaxV Ultra ve S8 Max Ultra'yı dahil ediyor. Roborock, bu akıllı süpürgelerin FlexiArm Tasarımlı Yan Fırçası ve Ekstra Kenar Paspaslama Sistemi sayesinde derin köşe ve kenar temizleme kabiliyetiyle eşsiz bir temizlik performansı sunduğunu söylüyor.

Her iki CES'te de öne çıkan özellikler arasında, deterjanı otomatik olarak boşaltan, yeniden dolduran ve dağıtan; paspası sıcak suyla yıkayan ve sıcak havayla kurutan ve kiri akıllı bir şekilde algılayan, kendi kendine bakım yapan bir temizleme sistemi olan RockDock Ultra yer alıyor.

Ayrıca, S8 MaxV Ultra ve S8 Max Ultra, robot süpürgeyi otomatik olarak yeniden doldurmak ve boşaltmak için doğrudan ev drenaj sistemine bağlanabilen yeni bir yeniden doldurma ve drenaj yuvası çeşidi de sunuyor.

Q Revo Serisi için Roborock, CES 2024'te daha erişilebilir bir fiyata gelişmiş zekâ ile birlikte güçlü temizlik sunan Q Revo Max ve Q Revo Pro seçeneklerini tanıtıyor. FlexiArm Tasarımlı Kenar Paspaslama Sistemi ve çeşitli zemin türlerinden her türlü kiri çıkarmak için 7 bin Pa HyperForce sunuyor.





NİSAN AYINDA AMAZON’DA SATIŞA ÇIKACAK

Çok Fonksiyonlu Dock 2.0, otomatik tank doldurma, akıllı kir algılama, sıcak suyla paspas yıkama, sıcak havayla kurutma ve otomatik toz boşaltma özellikleriyle tam sahada kendi kendine etkili bakım sunuyor. Ayrıca, dinamik sıcak suyla yeniden yıkama ve yeniden paspaslama, zeminlerin temiz ve sterilize olmasını sağlıyor.

Şirket, son olarak Flexi Pro ve Flexi modelleriyle Flexi Serisini geliştiriyor. Islak ve kuru pisliklerin üstesinden tek bir süpürmeyle geliyor. FlatReach Teknolojisi, alçak mobilyaların bile temizlenmesine yardımcı olurken, DirTect Akıllı Sensör silindirin dönüş hızına göre ters yönde dönerek süpürgenin çekilmesini ve itilmesini daha da kolaylaştırıyor.

Roborock, S8 MaxV Ultra'nın 1.799 dolar ve S8 Max Ultra'nın 1.599 dolar olduğunu söylüyor. Q Revo MaxV 1.199 dolar ve Q Revo Pro 999,99 dolar olacağı konuşuluyor. Bu ürünler, nisan 2024'ten itibaren Amazon'da ve Roborock internet sitesinde satışa sunulacak. Flexi serisinin tanıtım tarihi ise yakında duyurulacak.