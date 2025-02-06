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Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov Görevden Alındı

Rusya Federal Uzay Ajansı'nın başkanı Yuriy Borisov görevden alındı. Yerine Dmitriy Bakanov atandı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 11:59
Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov Görevden Alındı

Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov Görevden Alındı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov'un görevden alındığı bildirildi. Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılından bu yana Roscosmos'un başkanlığını yürüten Borisov, yerini Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bakanov'a bıraktı.

Açıklamada, görev değişikliğinin arkasındaki nedenlere dair herhangi bir bilgi verilmemiştir.

Luna-25 Faciası

Görevden alınmanın ardından akıllara gelen bir başka gelişme ise, Rusya'nın 1976'dan beri Ay'a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25'nin Ağustos 2023'te Ay'a çarparak parçalanmasıdır. Bu olay, uzay programında yaşanan sıkıntıları gözler önüne sermiştir.

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