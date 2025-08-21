DOLAR
Rusya'da yeni telefon ve tabletlere MAX zorunluluğu

Rusya, 1 Eylül'den itibaren satılan yeni telefon ve tabletlerde ulusal mesajlaşma uygulaması MAX'ın ön-yüklü olmasını zorunlu kıldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 12:29
1 Eylül'den itibaren satılan cihazlarda ön-yüklü olacak

Rus hükümeti, ülkede 1 Eylül'den itibaren satılacak yeni telefon ve tabletlerde ulusal mesajlaşma uygulaması MAX'ın kurulu bulunmasını şart koştu.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, daha önce WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalarla rekabet eden MAX'a ilişkin kararın uygulamaya konduğu belirtildi.

Karara göre, ülkede 1 Eylül'den itibaren satılacak yeni cihazlarda MAX'ın önceden yüklenmiş olması gerekecek.

Rusya'da güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele kapsamında WhatsApp ve Telegram üzerinden yapılan aramalar kısıtlanırken, kısa süre önce piyasaya sürülen MAX uygulaması başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başladı.

MAX'ın Çin'deki WeChat'e benzemesi beklendiği ve uygulamanın Rus şirketi VK'nin geliştirdiği mesajlaşma uygulamasını baz aldığı ifade edildi.

