Rusya'dan Google'a 3,8 Milyon Ruble Ceza

Rusya mahkemesi, Google'a YouTube'daki bir videoya erişimi engellemediği için 3,8 milyon ruble ceza verdi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 13:30
Rusya'dan Google'a 3,8 Milyon Ruble Ceza

Rusya'dan Google'a Ağır Ceza

Rusya'da bir mahkeme, YouTube'da yer alan bir videoya erişimi engellemediği için Google'a 3,8 milyon ruble (yaklaşık 42 bin dolar) para cezası verdi. Bahsi geçen dava, başkent Moskova'da görüldü.

Mahkemeden Erişim Engeli Kararı

Mahkeme, Rus askerlerine yönelik “teslim olma yöntemleri” içeren videonun yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle Google'ı suçlu buldu ve ceza verilmesine hükmetti.

Daha önce de benzer gerekçelerle Google'a para cezaları uygulanmıştı ve bu süreçte Rusya'da YouTube'a erişim engellenmişti. Google, uluslararası platformlarda bu tür yaptırımlara karşı koymaya çalışsa da, Rusya'daki yasal süreçlerden etkilenmeye devam ediyor.

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