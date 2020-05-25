Samsung cihaz teknik servis takibi nasıl yapılır?

Samsung cihazlarda yaşanan sıkıntılar sonrasında pek çok kişi teknik servislerin ulaşımlarını ve nerde olduklarını merak etmektedir. Cihazlar servise verildikten sonra cihazın ne durumda olduğunun takibi ise asıl merak edilen konu olarak pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Cihaz servise teslim edildikten sonra tarafınıza bir fiş verilmektedir. Verilen fiş üzerinde bulunan Müşteri no ve iş emri no yazan kısım ile verilen adresin resmi intenet sitesi üzerinden tarama yaparak cihazın son durumu hakkında net bilgi alabilirsiniz.

İş emri yazan kısım takip numarası olarak verilmektedir. Aynı zamanda bu numara verilen bilgileriniz sonrasında size SMS olarak aktarılmaktadır.

Kişisel verilerinizi saklayın

Cihazı servise göndermeden önce yapılması gereken en önemli işlem telefonda bulunan verilerin yedeklerinin alınması gerekmesidir. Bunlar fotoğraflar, videolar, müzikler ve dokümanlardır. Fotoğraflar ve videolar için Google Photos’u kullanabilirsiniz.

Şarj yüzde problemi

Bu sorun için yetkili servisler genellikle anakart sorunu olarak demektedir. Servise götürmeden önce yapılması gereken en önemli şey ise orijinal şarj aletini de yetkili servise vermek. Şarj cihazını götürmezseniz servis çalışmaya başlamayacaktır.

Cihaz faturası

Başarı teknik servise verilen cihazın takibi

Servise gönderilen cihazların faturaları da istenmektedir. Bu durumun asıl amacı ise cihazın garanti kapsamında olduğunu tam olarak saptamaktır.

//servis.basariticaret.com/tim.php?takip&imei Başarı teknik servise verilen ürünleri bu link üzerinden takip edebilirsiniz.

KVK teknik servis cihaz takibi

https://cihaztakip.kvkteknikservis.com KVK’ya verilen cihazları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Arvato Teleservice Samsung cihaz takibi

adresi üzerinden durum sorgulaması ve cihaz takibi yapılabilmektedir.

Genpa Teknik servis cihaz takibi

https://www.genpa.com.tr/teknik-servis/serviceId/imeiNo adresi üzerinden cihaz takibi ve gerekli tüm bilgileri alabilirsiniz.

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Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020, 23:53