Samsung düşüşü sürüyor! Ağustos ayına çok geride başladı
Piyasa dengesizliği devam ediyor! Samsung verilerde yere çakıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
SAMSUNG DÜŞÜŞ YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR
Son dönemlerde çıkan yeni model telefonlar Samsung'un oranlarının düşmesine sebep olmaya devam ediyor. Hem dünya genelinde hem Türkiye'de samsung kan kaybediyor. Dünya genelinde akıllı telefon markalarının piyasa oranları şu şekilde;
-Apple yüzde 28.44
-Samsung yüzde 24
-Xiaomi yüzde 11.12
-Tanımlanamayan marka yüzde 7.78
-Oppo yüzde 5.88
-Vivo yüzde 5.46
-Huawei yüzde 3.94
-Realme yüzde 3.88
-Motorola yüzde 2.11
-OnePlus yüzde 1.31
-Diğer markalar yüzde 6.07
Türkiye'de ise telefon markalarının pazar payı şu şekilde;
-Tanımlanamayan marka yüzde 32.59
-Samsung yüzde 22.21
-Apple yüzde 18.62
-Xiaomi yüzde 12.96
-Huawei yüzde 5.95
-Oppo yüzde 2.71
-Realme yüzde 0.78
-General Mobile yüzde 0.61
-Vivo yüzde 0.53
-Tecno yüzde 0.41
-Diğer markalar yüzde 2.62