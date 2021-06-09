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Samsung Galaxy A72 özellikleri ve satış fiyatı

Dünyaca ünlü teknoloji devi Samsung, yeni modeli Samsung Galaxy A72 modelini tanıttı. İşte Samsung Galaxy A72’nin teknik özellikleri ve fiyatı…

09 Haziran 2021 Çarşamba 12:57
Samsung Galaxy A72 özellikleri ve satış fiyatı
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Teknoloji şirketi Samsung, akıllı telefon serisi olan Galaxy ailesine yeni bir üye daha dahil etti. Şirket telefonun isminin Samsung Galaxy A72 olacağını açıklamıştı. İnsanlar ise yeni cihazın teknik özelliklerini ve fiyatını merak etmeye başladı.


A72’nin özelliklerinden ilki kamerasında bulunuyor. Optik Görüntü Sabitleme (OIS) teknolojisi sayesinde fotoğraflardaki bulanık ve net olmayan görüntüler artık tarihe karışacak.

Cihazın diğer özellikleri ise Ultra kamerası ve makro kamerası olması. Telefonun 6.7 inçlik oldukça geniş bir ekranı bulunuyor. AMOLED bir ekrana sahip olan Galaxy A72, IP67 sertifikası sayesinde suya ve toza oldukça dayanıklı. 5000 mAh’lik pili ile uzun süreli kullanımlara olanak sağlayan cihazda hızlı şarj desteği de bulunuyor. 6 ve 8 GB RAM seçenekleri bulunan telefon, oyun performansı konusunda da oldukça iddialı.

Telefonun Türkiye satış fiyatı ise 4.899 TL olarak belirlenmişti.


Son Güncelleme: 09.06.2021 12:57
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Anahtar Kelimeler:
TeknolojiSamsung Galaxy A72
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