Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Suudi Arabistan Heyetiyle Görüştü

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Khaled bin Hussein Al-Biyari ve Hava Kuvvetleri Komutanı Turki bin Bandar Al Saud ile İstanbul'da bir araya geldi.

Bu önemli görüşme, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından sosyal medya platformu X üzerinden duyuruldu. "Küresel İşbirliklerinde Yeni Adımlar" başlığıyla yapılan açıklamada, görüşmelerin Türk savunma sanayisi firmalarının katılımıyla üç gün boyunca süreceği belirtildi.

Açıklamada, "Başkanlığımız, uluslararası işbirliği faaliyetleri kapsamında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki gücünü dünyayla buluşturmak için yürütülen bu çalışmalar, ortak bir geleceğin inşasında kilit rol oynuyor." ifadeleri yer aldı.