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Seçim öncesi TikTok vurgunu: Türkiye'de 700 bin hesap çalındı

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Seçim öncesi TikTok vurgunu: Türkiye'de 700 bin hesap çalındı
Forbes dergisinin çarpıcı haberine göre, Türkiye'de yapılan seçimler öncesinde TikTok'ta büyük bir güvenlik ihlali yaşandı! Yaklaşık 700 bin hesap çalındı ve kullanıcıların özel bilgileri tehlikeye girdi. Detaylar haberimizde...

ABD merkezli Forbes dergisi, Türkiye'deki mayıs ayı seçimleri öncesinde büyük çaplı bir siber güvenlik ihlali hakkında çarpıcı bir haber yayınladı. Rapora göre, TikTok'un Türkiye'deki yaklaşık 700 bin hesabı, saldırganlar tarafından çalındı. Bu korkutucu olay, kullanıcıların özel bilgilerine ve hesaplarının kontrolüne erişimi sağlayan bir hack saldırısıyla gerçekleşti.

TİKTOK'TA BÜYÜK  GÜVENLİK İHLALİ

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TikTok'un güvenlik şefi Kim Albarella, hack'in gerçekleştiği bilgisini doğruladı ve söz konusu güvenlik açığının kullanıcılara gönderilen SMS mesajlarının "gri yönlendirme" adı verilen bir yöntemle tehlikeye atıldığı ortaya çıktı. Forbes haberinde belirtilene göre, TikTok'un güvenlik ekibi, İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nden bir uyarı e-postası almıştı. GCHQ'nun bir bölümü, uygulamanın Rusya ve diğer ülkelerdeki "SIM çiftliklerinin" TikTok kullanıcılarının hesaplarına erişimini kolaylaştırabilecek bir zaafiyete sahip olduğunu bildirmişti.

Bu ciddi güvenlik ihlali, TikTok'un dünyanın en popüler uygulamalarından biri olarak sahip olduğu gücü ve sorumluluğu bir kez daha vurguluyor. Kullanıcıların kişisel verilerinin ve hesaplarının güvende olduğundan emin olması, teknoloji şirketlerinin öncelikleri arasında olmalıdır.

TikTok'un güvenlik ekibinin bu tür saldırılara karşı daha güçlü önlemler alması ve kullanıcıların verilerini koruma konusunda daha hassas davranması, dijital dünyada güvenli bir deneyim sunulması açısından büyük önem taşıyor. TikTok'un kullanıcıların güvenliğini sağlamak için alacağı tedbirler, hem Türkiye'deki kullanıcıları hem de tüm dünya genelindeki milyonlarca TikTok kullanıcısını etkileyecek bir konudur.

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