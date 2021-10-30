SEO Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

SEO

Web siteleri tarafından yayınlanan içeriklerin, menülerin, sayfaların ve sitenin görsellerinin arama motoru tarafından en iyi şekilde anlaşılması gerekmektedir. Bu incelemeler için belirlenen kriterlere uygun web sitelerinin hazırlanması, SEO uyumlu web sitesine ulaşılmasını sağlayacaktır.

SEO Nedir?

Sitenin optimizasyonu için site içi SEO ve site dışı SEO çalışmaları yapıldıktan sonra, içeriklerin belirlenen aramalara uygun anahtar kelimelere sahip olmasına dikkat edilmelidir. Özgün içeriklerin yer aldığı, spam backlinkler ve içeriklerin bulunmadığı, Google botlarının tarama kriterlerine uygun web siteleri, üst sıralarda yer almaktadır. Daha önce başka bir web sitesinde yayınlanmış olan içeriğin aynısının kopyalanması ve farklı bir sitede yayınlanması, aramalarda üst sıralara çıkmanızı engelleyen faktörlerden biridir.

Web sitenizin mobil uyumluluğa sahip olmaması, SEO uyumluluk şartlarına aykırı bir durumdur. Arama sonuçlarında bulunduktan sonra giriş yapılması için tıklandığında açılmasının çok uzun sürmemesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu durum, arama motoru botları tarafından yapılan taramalarda, sitenizin sıralamasına olumsuz yansıyacak olan durumlardan biridir. İçeriklerinizi güncel tutmalı, spam backlinklerden kaçınmalı, web tasarımında kodlamaya dikkat etmeli, uygun site başlıklarını seçmeli, anahtar kelimeleri planlayarak kullanmalısınız.

Site İçi SEO

Ziyaretçiler tarafından bir web sitesine girildiğinde, hedeflenen aramaya en uygun sonucun bulunabiliyor olması gerekmektedir. Aksi takdirde o sitede aradığını bulamayan kullanıcılar, aramasına başka bir sitede devam etmek isteyecektir. SEO çalışmaları yapılırken, arama motorunun botları tarafından teknik gereksinimleri karşılayan bir site tasarlanmasına dikkat edilmelidir.

Site bünyesinde yapılacak olan taramalarda, içeriklerin ve site tasarımının on page SEO kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlerin temelinde, kullanıcı deneyimini arttırmayı hedefleyen detaylar yer almaktadır. Web sitenizde yer alan tüm sayfaların, kategorilerin, görsellerin ve makalelerin SEO uyumlu olması gerekmektedir.

SEO uyumlu web sitesi tasarlandığında, siteye girilecek olan SEO uyumlu içeriklerin tümünün, arama motorlarında hedeflenen kelimelere göre, arama sonuçları arasında listelenmesi sağlanır. Yapılacak olan taramalar ile kullanıcılara en uygun ve hedeflenen kelimeyle alaka oranı en yüksek olan içeriğe ulaşılmasına özen gösterilmektedir. Crabs Media SEO Ajansı ile iletişime geçerek, web siteniz için site içi SEO çalışmalarının çok uygun fiyatlarla yapılmasını talep edebilirsiniz.

Site Dışı SEO

Web sitenize yüksek sıralamaya sahip sitelerden veya çok sayıdaki siteden backlink verilmiş olması halinde, site dışı SEO için en önemli adımı atmış olursunuz. Popüler web sitelerinden çıkılacak olan backlinklerin, sitenizdeki içeriklerle ilgisi bulunması ve manipüle edici yapıda olmaması gerekmektedir. Spam backlinklerin sitenize yararı olmayacağı gibi, tam aksine sıralama düşmenize neden olma ihtimali bulunmaktadır.

Backlink, arama motorları nezdinde bir referans olarak geçtiği için, referansların gerçekçi ve gerçek kullanıcıların deneyimini olumlu yönde etkileyecek yapıda olması gerekmektedir. Site dışı SEO için referans linklerinin yanı sıra, web sitenizin sosyal medyadaki etkinliği de son derece önemlidir. Faaliyetlerinizin insanlar tarafından bilinmesini destekleyecek projeler geliştirmeli, reklamlar vermeli ve marka bilinirliğinizi arttıracak girişimlerde bulunmalısınız.

Backlink Nasıl Yapılır?

SEO hizmeti veren profesyonel reklam ajanslarıyla iletişime geçerek, başka sitelerden sizin sitenize yönelik tanıtım yazısı üzerinden backlink verilmesini sağlayabilirsiniz. Çok uygun maliyetle gerçekleştirilecek olan bu çalışmalar sayesinde, yayınladığınız içeriklerin daha büyük bir kitleye ulaşması için önemli bir adım atmış olursunuz.

Blog sitelerinde ve metinlerin yer aldığı web sitelerinde, internet sitenizin içeriklerinin ve ana sayfasının linklerinin yer aldığı backlink çalışmaları gerçekleştirilebiliyor. Popüler blog siteleri aracılığıyla, bloggerlar tarafından internet sitenizin tanıtımını yapmalarını talep ederek, belirli bir ücret karşılığında, ziyaretçi trafiğinizi arttırmayı hedefleyebilirsiniz.

Sıralaması ve otoriter yapısı son derece başarılı konumda olan web sitelerinden backlink alarak, web sitenizin çok kısa süre içerisinde üst sıralara çıkmasını sağlayabilirsiniz. Crabs Media backlink paketleri arasında, bütçenize uygun paketi seçerek backlink hizmeti almanız mümkündür.

SEO Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Arama motoru optimizasyonunda web sitesinin site içi ve site dışı SEO kriterlerine uygunluğuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Sayfanızdaki tüm içeriklerin özgün olmasına, anahtar kelime kullanımlarıyla ilgili kriterlerine uymasına, sitenizin mobil uyumluluğa sahip olmasına dikkat etmelisiniz.

Web tasarım çalışmaları yapılırken, sayfalar arası geçişlerin hızlı olması ve siteye girişlerde uzun süre boyunca beklenmemesi gerekmektedir. Aşağıdaki maddeler, SEO yapılırken göz önünde bulundurulması gereken arama motoru optimizasyonu kuralları arasında yer almaktadır;

Anahtar kelime seçiminde dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, sitenizle uyumlu bir yapıda olması ve sitenizde o kelime öbeğine yönelik içerikler bulunmasıdır. Genel olarak otomobil makalelerinin olduğu bir sitede çiçek anahtar kelimesi üzerine SEO çalışmasının gerçekleştirilmesi olumlu sonuç vermeyecektir.

Makalelerde anahtar kelime sayısının iyi bir şekilde seçilmesi, çok sayıda anahtar kelime kullanılmaya çalışılmaması son derece önemlidir. 500 kelimelik bir metin için 40 adet anahtar kelime kullanılması hiç mantıklı olmayacağı gibi, içeriklerin spam olarak algılanmasına yol açacaktır.

Az sayıda anahtar kelime kullanımı, makalenizin arama motorlarında bulunmasını zorlaştıran faktörlerden biridir. 1000 kelimelik bir makale için 1 adet anahtar kelime kullanılmış olması doğru değildir. SEO kriterlerine uygun bir makale hazırlanmadığına ve içeriğin aramalara uygun olmadığına yönelik tarama sonucu çıkmasına neden olacaktır.

Menülerinizi oluştururken, menülerin Javascript olmamasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde, sitenizde yer alan menülerin ve sayfaların tarama işlemlerinden geçmesi mümkün olmayacaktır. Bunun sonucunda menüler indekslenmeyeceği için, SEO uyumsuz web sitesi ortaya çıkacaktır.

İçeriklerinizin yayın sıklığını sabit tutabilir veya arttırarak, zamanla daha fazla içerik yayınlamaya başlayabilirsiniz. Normalde günde 5 içerik yayınlıyorken, bir anda 1 içerik yayınlamaya başlamanız halinde, arama motorundaki sıralamanız zaman içerisinde düşmeye başlayacaktır. Sıralamanızı korumanız ve üst sıralara çıkmaya devam edebilmeniz için, sitenizin içerik güncelliğine dikkat etmeniz gerekmektedir. Bunun için Crabs Media ile iletişime geçebilir ve sitenize SEO uyumlu içerikler alabilirsiniz.

SEO Hizmeti Veren Firmalar

Türkiye’de tüm web sitelerinin arama motoru optimizasyonu için profesyonel destek alma olanağı bulunmaktadır. Kaliteli Google reklam ajanslarıyla iletişime geçerek, çok uygun fiyatlarla ve son derece başarılı tanıtım paketlerinden yararlanabilirsiniz. SEO hizmetleriyle müşteri memnuniyeti elde etmeyi başaran Crabs Media tarafından özel paketlerle arama motoru optimizasyonu çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Web sitenizin üst sıralara çıkması, faaliyet gösterilen site yapısına uygun şekilde site trafiğinin arttırılması için planlamaların yapılması mümkündür. Crabs Media web siteniz için organik trafik artışını sağlayacak paketlerin yanı sıra, belirli kelimelerde reklam verme isteklerinize uygun çalışmalar gerçekleştiriyor. Kısa sürede etkili sonuç almak veya uzun vadede kalıcı bir sonuç elde etmek isteyen müşterilerin taleplerine uygun SEO çalışmaları yapılmaktadır.

Spam İçeriklerle Yükselmek Mümkün Mü?

SEO kriterlerinin başında, sitenizin spam olarak algılanmaması için özgünlük kriteri yer almaktadır. Farklı web sitelerinde yer alan içeriklerin kopyalanarak, size ait sitede paylaşılıyor olmasının herhangi bir olumlu etkisi bulunmamaktadır.

SEO uyumlu makale yazmak için zamanı bulunmayan veya SEO uyumlu makale satın almak için bütçesi yeterli olmayan kişiler, spam içerik yayınlamaya yöneliyor. Bu girişimler, spam içerik kullanılan web sitelerinin üst sıralara yükselmesini sağlamamaktadır. Crabs Media ile görüşerek, uygun fiyatlarla SEO uyumlu içerikler satın alabilirsiniz.

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