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Sıfır otomobil alamayanlara yeni rota: Fabrika çıkışlı ikinci el dönemi!

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Sıfır otomobil alamayanlara yeni rota: Fabrika çıkışlı ikinci el dönemi!
Araç piyasasındaki fahiş artışlar devam ederken ikinci eller için yeni bir gelişme yaşandı. Fabrika çıkışlı araç alabilirsiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Yaşanan fiyat artışları ve sıfır araç tedarik sorunu devam ederken ikinci el araçlar için yeni bir dönem başlıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İKİNCİ EL ARAÇLAR İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Sıfır araç fiyatları fahiş şekilde devam ederken ikinci el araçlar için yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre ikinci el araçlar fabrika çıkışlı olarak satılabilecek. Sıfır araç alma ihtimali olmayan vatandaşlar fabrikalarda yenilenmiş ikinci el araçları alabilecek. 

ikinci el araç yenileme dönemi başladı

Renault markası Fransa Flins ve İspanya Sevilla fabrikalarından sonra Türkiye'de ilk defa Bursa Oyak Renault fabrikasında ikinci el araçları yenileme faaliyetlerine başladı. İkinci el olup fabrikalarda yenilenen araçlar için iki sene garanti verilecek ve 56 noktada bayilerde satışları yapılacak. İlk olarak Clio IV, Clio V, Megane Sedan markaların yenilenmesi bekleniyor. Zaman geçtikten sonra bütün modellerin fabrikalarda yenilenmesi faaliyetleri başlayacak. 

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