Şifre tuşlarken lütfen sessiz olun! Yapay zeka tuş vuruşunu algılayabiliyor..

Birleşik Krallık'taki Durham, Surrey ve Royal Holloway Üniversitelerinde yapılan bir araştırma, yapay zekanın klavye tuş seslerini dinleyerek yazılanları %95 doğrulukla aktarabildiğini buldu.

Araştırmacıların 2021'de bilgisayarlardaki tuş vuruş sesini tanıyacak bir biçimde kodladığı yapay zekanın çevrimiçi bir görüşme sırasında veya telefondaki bir mikrofon üzerinden her tuş vuruşunu algıladığı söylendi.





Araştırmacılar, yapay zeka tekniklerinin bilgisayar korsanları tarafından bu yönde eğitilmesinin ciddi güvenlik açıklarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.