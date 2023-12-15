Siz ağlayın, o şarj olsun! Hüngür hüngür ağlamak isteyeceksiniz

Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden (NTU) araştırmacılar, akıllı kontakt lenslere güç sağlayabilen ve gözyaşlarıyla şarj edilirken mikrometre inceliğinde pil geliştirilmesiyle beraber nasıl çalıştığı ve neler olduğu haberimizde yer almaktadır.

GÖZYAŞI İLE ÇALIŞAN BATARYA

Glikoz bazlı kaplamaya sahip olurken pilin içerisinde bulanan suyun sodyum ve klorür iyonlarıyla reaksiyon gösterirken elektrik üretmek için devreye giriş yapıldı.

Sodyum ve klorür iyonları gözyaşlarında da bulunduğundan, lensler pratik olarak kullanıcı tarafından şarj edilme özelliği vardır.

Bataryanın 45 mikroamper akım ve 201 mikrowatt maksimum güç üretimi yapılmaktadır.

Güç miktarı üzerine cihazın büyük kesiminin çalışmasına yardımcı olur.

Simüle edilerek gözyaşı solüsyonlarıyla pil ömrü her 12 saatlik kullanım üzerine 1 saatte uzama görülür.