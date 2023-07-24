Sonunda geliyor: ChatGPT Android kullanıcılarına müjdeyi verdi

ChatGPT, algoritma ve veri işleme özellikleri sayesinde rakiplerinin bir adım önünde olmayı başardı. Geçtiğimiz aylarda iOS sürümü yayınlanan ChatGPT, şimdi de Android kullanıcıları için Google Play Store'da listelenmeye hazırlanıyor.

CHATGPT ANDROİD'E GELİYOR





OpenAI, Android kullanıcıları için ücretsiz bir uygulama yayınlayacağını duyurdu ve bu adım, yapay zeka destekli asistan deneyimini mobil kullanıcılar için daha kullanışlı hale getirecektir. ChatGPT, diğer benzer çözümlerle karşılaştırıldığında belirgin güçlü yönlere sahip olduğu için tercih edilmektedir.

Ayrıca, ChatGPT'nin kullanıcıları için cihazlar arası senkronizasyon özelliği sunacağı açıklandı. Bu sayede kullanıcılar, bilgisayarlarında başlattıkları sohbetleri Android veya iOS cihazlarında devam ettirebilecekler.

Plus aboneliği satın alarak kullanıcılar, ChatGPT platformundaki internetten arama gibi özelliklere erişebilecekler. Uygulamanın önümüzdeki hafta herkese açık olarak yayınlanması bekleniyor.

Harvard Üniversitesi tarafından gerçek sınavları başarıyla çözen ChatGPT'nin başarısı da dikkat çekiyor ve yapay zekanın sosyal ve beşeri bilimlerde ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor.