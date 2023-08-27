Sony'den yeni koyun kontrol kumandası: İlk tanıtımı gerçekleştirildi

Oyun dünyasının önde gelen isimlerinden Sony, heyecanla beklenen yeni oyun kontrol kumandasını resmi olarak tanıttı. Bu gelişme, oyunseverler arasında büyük bir merakla karşılandı. Sony'nin uzun süredir beklenen yeni oyun kontrol kumandası, oyun dünyasına yeni bir soluk getiriyor. Mayıs ayında duyurusu yapılan uzaktan oyun cihazının ardından PlayStation Portal adıyla sunulan bu ürün, oyun tutkunlarını heyecanlandırmayı başardı. PlayStation Portal, aslen PlayStation 5'in bir uzantısı olarak tasarlandı ve kendi başına oyunları çalıştırma yeteneğine sahip değil.

Temelde yüksek derecede Remote Play özelliğine sahip olan PlayStation Portal, oyunları PS5 konsolundan Wi-Fi aracılığıyla aktarma yeteneğine sahip. Bu da demek oluyor ki, PlayStation Portal'da oyun oynayabilmek için bir PS5'e sahip olmanız gerekiyor. Eğer PS5'in Wi-Fi bağlantısı güçlüyse ve oyun oynadığınız yerdeki Wi-Fi bağlantısı da sağlam ise, bu cihaz sayesinde oyun keyfini herhangi bir sıkıntı yaşamadan çıkarabilirsiniz.

Sony, oyun dünyasının dev ismi olarak uzun süredir beklenen yeni oyun kontrol cihazını duyurdu. PlayStation Portal adını taşıyan bu cihaz, PS5'in uzantısı olarak çalışarak yüksek derecede Remote Play özelliği sunuyor. Kablosuz kulaklık eksikliği yerine dahili hoparlörler ve kablolu kulaklık desteği ile ses deneyimini zenginleştiriyor.





Portal'da Bluetooth özelliği bulunmaması nedeniyle, kablosuz kulaklıkları veya kulak içi kulaklıkları bu cihazda kullanmak mümkün değil. Ancak Sony, bu konuda da çeşitli çözümler sunuyor. Cihazda bulunan 3.5 mm ses jakı sayesinde kablolu kulaklıklar kullanılabiliyor. Ayrıca cihazın içerisinde yer alan çift dahili hoparlörler de ses deneyimini zenginleştiriyor. Bunun dışında Sony'nin yeni PlayStation Link bağlantı standardını kullanan Pulse Elite kulak üstü kulaklık ve Pulse Explorer kablosuz kulak içi kulaklık gibi seçenekler de sunuluyor.

Teknik özelliklere baktığımızda, Portal 8 inç boyutunda bir LCD ekranla geliyor ve oyunları 1080p çözünürlükte ve 60 FPS hızında aktarabiliyor. Dahili kontroller, Sony DualSense kontrol cihazını anımsatıyor. Cihaz, USB-C portu üzerinden şarj ediliyor ve 3.5 mm ses jakına da sahip olduğunu görüyoruz. Ancak işlemci ve pil özellikleri henüz açıklanmış değil.

PlayStation Portal'ın piyasaya sürülme tarihi veya ön sipariş tarihi şu an için net değil. Ancak cihazın ne zaman çıkarsa çıksın, 199 ABD doları fiyat etiketiyle sunulacağı biliniyor. Bu yeni oyun kontrol kumandası, Sony'nin oyun dünyasındaki etkisini bir adım daha ileri taşıyacağa benziyor. Oyunseverlerin ve teknoloji tutkunlarının merakla beklediği bu ürün, oyun deneyimini farklı bir boyuta taşımayı amaçlıyor.