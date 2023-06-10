Sosyal medya devleri birbiriyle yarıştı! Ekran görüntüsü ortaya çıktı: Büyük yenilik geliyor

Sosyal medya dünyasında heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Meta şirketinin, Twitter'a rakip olacak bir sosyal medya platformu üzerinde çalıştığı uzun süredir konuşuluyordu. Mart ayında proje gerçek olduğu doğrulandı ve şimdi ise daha da heyecan verici bir haber ortaya çıktı. İddialara göre, şirket içi bir toplantıda Meta'nın baş ürün sorumlusu Chris Cox, çalışanlara projenin kullanıcı arayüzü örneklerini gösterdi. Ancak bu örneklerin, toplantıdan sonra internete sızdırıldığı iddia ediliyor. İşte detaylar...





SOSYAL MEDYA MECRASINDA HEYECAN DORUKTA! HEYECAN VERİCİ BİR ŞEY YAŞANDI

Meta'nın, Facebook'un yan kuruluşu olarak sosyal medya alanında etkili bir rol oynadığı düşünülüyor. Eğer bu söylentiler doğruysa, Meta'nın Twitter'a rakip olacak bir platform üzerinde çalışması, rekabetin kızışacağı anlamına geliyor. Sosyal medya kullanıcıları, yeni platformun getireceği yenilikleri ve farklılıkları merakla bekliyor.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından, Mark Zuckerberg'ün Meta şirketinin Project 92 adını verdiği bir sosyal medya platformu üzerinde çalışmaya başladığı söylentileri ortaya çıkmıştı. Ve şimdi, bu iddiaların doğruluğuyla ilgili heyecan verici bir gelişme yaşanıyor: Meta'nın baş ürün sorumlusu Chris Cox, şirket içinde yapılan bir toplantıda çalışanlara kullanıcı arayüzü örnekleri gösterdi ve bu örnekler internete sızdırıldı. İşte ayrıntılar...





Engadget'in haberine göre, The Verge tarafından paylaşılan ekran görüntüleri, sızdırılan örnekler olduğu iddia ediliyor. Bu görüntüler arasında güvenli oturum açma ekranı, Twitter'ın mobil uygulamasına benzeyen ana sayfa ve yanıt ekranı gibi örnekler yer alıyor. Bu sızıntılar, Meta'nın Twitter'a rakip olacak bu yeni platformunun nasıl bir görünüme sahip olabileceği konusunda ipuçları sunuyor.

Projeye dair varlığın Mart ayında doğrulandığını hatırlatalım. Meta şirketi, "Metin güncellemelerini paylaşmak için bağımsız ve merkezi olmayan bir sosyal ağ üzerinde çalışıyoruz. İçerik oluşturucuların ve kamuya mal olmuş kişilerin ilgi alanlarıyla ilgili güncel bilgileri zamanında paylaşabilecekleri ayrı bir alan için bir fırsat olduğuna inanıyoruz." açıklamasıyla bu projenin varlığını doğrulamıştı. Hatta Mayıs ayında, şirket içinde paylaşılan tasarım görselleri de internete sızdırılmıştı.

Bu sızdırılan ekran görüntüleri, sosyal medya dünyasında büyük bir heyecan yarattı. İnsanlar, Meta'nın Twitter'a rakip olacak bu platformun nasıl bir görünüme sahip olacağını merak ediyor. Sızdırılan örneklerin doğruluğu henüz resmi olarak onaylanmadı, ancak bu gelişme sosyal medya kartlarının yeniden dağıtılacağına dair güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor. İşte detaylar...

Chris Cox'un "Twitter'a yanıtımız" dediği bu yeni platform, Instagram ve Mastodon gibi ağ protokollerini birleştirerek bağımsız bir program olacak.

Uygulamanın ne zaman halka açılacağı hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Ancak Oprah ve Dalai Lama gibi ünlü isimlerin bu projede yer aldığı söylentiler arasında yer alıyor. Bu yeni platformun sosyal medya dünyasında nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.