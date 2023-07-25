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Spotify abonelerini üzen haber: Abonelik ücretlerine zam geliyor

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Spotify abonelerini üzen haber: Abonelik ücretlerine zam geliyor
Spotify'ın önümüzdeki birkaç gün içinde ABD'deki 9.99 dolar olan premium paketinin aylık fiyatını 1 dolar kadar artırarak 10,99'a çıkarması bekleniyor. Bu artışın sırasının Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini ise zaman gösterecek.

The Wall Street Journal haberine göre, Spotify'ın önümüzdeki birkaç gün içinde ABD'deki premium paketinin aylık fiyatını 10,99 dolara çıkarması bekleniyor. Haberde, yeni zam uygulamasından şimdilik sadece ABD'li aboneler etkileneceği belirtildi.

Ancak WSJ, diğer pazarlardaki Spotify kullanıcılarının 2023'te benzer abonelik artışları görebileceğini kaydetti. Apple Music, geçen yıl artan lisans maliyetlerine atıfta bulunarak abonelik ücretini 10,99 ABD dolarına yükseltti.

Spotify abonelik ücretlerine zam

Spotify henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı, ancak bu, şirketin kar marjlarını iyileştirmek istediğini gösteriyor.Son olarak şirketin Apple'ın App Store üzerinden ödeme yaparak abonelik özelliğini kaldırarak satışlarını kaybetmek istemediği açıklandı.

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