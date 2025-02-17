SSB Başkanı Görgün, GÖKSUR IIR Füzesinin Başarısını Duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, GÖKSUR IIR füzesinin ilk atışının yapıldığını duyurdu. Görgün, bu hava savunma sisteminin 15 kilometre menzil, IIR füze özelliği ile dikey atış yapabilme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliği ile geliştirilen GÖKSUR IIR füzesinin atışının GÖKSUR 100-N VLS atıcı sistemi üzerinden TCG Beykoz gemisinden başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

SSB Başkanı, GÖKSUR 100-N VLS'nin farklı platformlara kolaylıkla entegre edilebilmesi ve modüler yapısı sayesinde çoklu kullanım imkanı sunduğunu vurguladı. Atışı gerçekleştirilerek test edilen GÖKSUR IIR füzesinin veri bağı kabiliyeti, füze kanatçık katlama ve kanister kullanımı sürecinin de başarılı bir şekilde tamamlandığına dikkat çekti.

Görgün, "GÖKSUR nokta hava savunma sistemi, 15 kilometre menzil, IIR füze, dikey atış ve satha yakın uçan tehditlere karşı yüksek etkinlik özellikleriyle ön plana çıkıyor. Ülkemize önemli bir savunma yeteneğinin kazandırılması yolundaki başarılarda emeği olan TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN ekiplerimizi tebrik ediyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.