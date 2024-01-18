Stanford Üniversitesi’ndeki profesör açıkladı: ‘Yapay zekâyı çalışanların yerine kullanan şirketler kaybedecek’

Şirketler yapay zekâyı işyerlerine yerleştirmek için yarışıyor ancak Stanford Üniversitesi profesörlerinden biri teknolojinin insanların yerini almak yerine onları tamamlamak için kullanılması gerektiğini söyledi.

Stanford Dijital Ekonomi Laboratuarı Direktörü ve Profesör Erik Brynjolfsson, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda "Sayılarla Dünya" başlıklı bir oturumda konuşma yaptı.

Brynjolfsson, bilgili şirketlerin yapay zekâyı çalışanlarla birlikte kullanacağını, çünkü bazı görevlerin insanlar, bazılarının ise makineler tarafından daha iyi yerine getirilebileceğini açıkladı.

Brynjolfsson, bir çağrı merkezinde yürütülen bir çalışmayı örnek vererek, "Bu, güçlendirme yoluyla gerçekleşebilir ve bu, tüm görevi veya tüm mesleği değiştirmeye çalışmadığınız, aracı onu güçlendirmek için kullandığınız anlamına gelir. Çağrı merkezi operatörlerinin daha iyi bir iş çıkarmasına yardımcı olmak için üretken yapay zekâyı nasıl kullanabileceğinizi inceledik ve 3-4 ay içinde ortalama yüzde 14 daha üretken hale geldiler" dedi.

Brynjolfsson, ayrıca şirketin yapay zekâyı bu şekilde uygulamada başarılı olduğunu çünkü insanların iyi oldukları şeyleri yapmalarına ve makinelerin de iyi oldukları şeyleri yapmalarına izin verdiklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Duolingo’nun kısa süre önce yapay zekâ kullanımını artırmasının ardından çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkarmıştı. Bir sözcü, işten çıkarmaların çalışanların yapay zekâ ile "doğrudan değiştirilmesi" olmadığını, ancak bunun kısmen yeni teknolojiye atfedilebileceğini söyledi.





“BU YARIŞI KAYBEDERSİNİZ”

Diğer şirketler de mevcut işgüçlerini artırmak için yapay zekâyı kullanıyor. Örneğin Deloitte daha önce, çalışanların becerilerini değerlendirmesini ve onları daha talep gören rollere nasıl taşıyacağını bulmasını sağlayarak işten çıkarmaları önlemek için yapay zekâyı kullandığını söylemişti.

Brynjolfsson, bu kapsamda yaptığı açıklamada, "Teknolojileri rakip olarak kullanıp insanların yerini almaya çalışabilirsiniz ve bu yarışı kaybedersiniz ya da insanları tamamlamak için kullanabilirsiniz. Her şeyin otomatikleştiği bir yere sahip olmayacağız. Bu tür bir dünyadan çok uzaktayız. Bunun yerine bazı görevlerin otomatikleştirildiği, bazılarının artırıldığı ve insanların hâlâ önemli olduğu bir dünya görüyoruz. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan yeni bir dizi kombinasyon var. Bunu etkili bir şekilde yapan şirketler en büyük üretkenlik kazanımlarını elde edecekler" dedi.

Yeni robotik teknolojiler üzerinde çalışan iki CEO, Brynjolfsson'un görüşünü yineleyerek Business Insider'a, çalışanların yapay zekânın onların yerini alacağından korkmalarına gerek olmadığını söyledi. Bunun yerine, teknolojinin daha tehlikeli, sıradan veya tekrarlayan görevleri üstleneceğini ve insanları daha yaratıcı, anlamlı ve kişiler arası işlere odaklanmaya bırakacağını belirtti.