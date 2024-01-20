Tam donanımlı bir Apple Vision Pro’nun maliyeti 5 bin dolar!

Apple Vision Pro 3 bin 499 dolardan başlasa da, kutu içeriğiyle birlikte daha fazla depolama alanı ve aksesuar isteyenler için bu fiyat hızla yükseliyor.





APPLE VİSİON: 3 BİN 899 DOLAR

Apple Vision Pro 3 bin 499 dolardan başlasa da, bu size yalnızca 256 GB'lık modeli sağlayacak. Ayrıca 3 bin 699 dolar karşılığında 512GB'lık bir versiyonu var ama 1TB’lık versiyonunun seçilmesi halinde 3 bin 899 doların gözden çıkarılması gerekiyor.





APPLE VİSİON PRO APPLECARE: 499 DOLAR

Sırada AppleCare var. Apple, Apple Vision Pro için kazara oluşan hasarlar için sınırsız onarım ve kulaklığınızın onarılmasını beklerken geçici bir yedek parça içeren AppleCare+ hizmetini 499 dolara sunuyor.





APPLE VİSİON PRO SEYAHAT ÇANTASI: 199 DOLAR

Uçakta Apple Vision Pro'sunu takmak istiyorsanız, kulaklığınızla seyahat etmenin bir yolunu bulmanız gerekecek. Bu kapsamda, bir seyahat çantası almak gerekecek ve bu çanta 199 dolara satılıyor.





APPLE VİSİON PRO BATARYA: 199 DOLAR

Apple Vision Pro'yu satın alan çoğu kişinin ihtiyaç duyacağı bir şey varsa, o da yedek bir batarya olacak. Vision Pro'nun pili kulaklığın içine yerleştirilmedi. Bunun yerine, kullanıcılar yaklaşık iki saatlik kullanımla birlikte gelen harici bir batarya paketi takacak. Bu doğrultuda, ihtiyacınız olacak bataryanın fiyatı 199 dolar.





BELKİN BATARYA TUTUCU: 49,95 DOLAR

Batarya tutucu, bataryayı bir kemere tutturmanıza ya da doğrudan vücudunuza bağlamanıza olanak tanıyor. Apple Vision Pro Pilinizi güvende ve emniyette tutmak için tasarlanan batarya tutucu, kullanışlı ve çok yönlü bir eller serbest deneyimi sağlar. Batarya tutucu, bataryayı kemere veya pantolona takmak için hızlı ve kolay bir yol sunarken, çapraz vücut kayışı da klips erişimi olmayanlara Apple Vision Pro'yu deneyimlerken eller serbest kalmanın harika bir yolunu sunuyor. Ayrıca, bu ürün de 49,95 dolardan satılıyor.





ZEISS OPTİK UÇLAR: 149 DOLAR

Pek çok kullanıcının numaralı gözlükleri veya lensleri olduğundan, bunları tam yüklü paketimize dahil etmek gerekiyor. Bu ürün de 149 dolara mal olacak.





APPLE MAGİC KEYBOARD VE MAGİC TRACKPAD: 228 DOLAR

Uyumlu MacBook'unuzu Vision Pro'ya bağlayıp bilgisayarınızdaki klavye ve izleme dörtgeninden yararlanabilseniz de, özellikle kulaklığınızla kullanmak üzere bağımsız bir klavye ve izleme dörtgenine sahip olmak isteyebilirsiniz. Bu durumda Apple Magic Keyboard ve Apple Magic Trackpad satın almanız gerekecek. Bu da size toplamda 228 dolara mal olacak ve Apple Vision Pro için harcayacağınız toplam tutara ulaşmanızı sağlayacak.

Eğer tam donanımlı bir Apple Vision Pro deneyimi istiyorsanız, 3 bin 499 dolar ödemeyeceksiniz. Ekstra batarya, seyahat çantası, AppleCare ve diğer her şeyle birlikte faturanız 5 bin dolar sınırını aşacak ve 5 bin 222,95 dolara ulaşacak.