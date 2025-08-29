TCG Sakarya ve TCG Hızırreis Denizaltıları TEKNOFEST'te Ziyaretçi Akını

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında ikinci gün itibarıyla halka açılan Türk donanmasının önemli unsurları TCG Sakarya ve TCG Hızırreis denizaltıları, ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Ziyaretçi İlgisi ve Gazinin Sözü

Kıbrıs Gazisi Cemal Uluçay:

"Türk Silahlı Kuvvetleri bugün çok gelişmiş. Şu gemilerin yapılması muazzam. Yaşım 72, inşallah yeni uçak gemisini de..."

Etkinlikte denizaltıların teknoloji seviyesi ve donanmanın gelişimi ziyaretçiler tarafından yakından takip edildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor. "TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında ikinci gün itibarıyla halka açılan Türk donanmasının önemli unsurları TCG Sakarya ve TCG Hızırreis, ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.