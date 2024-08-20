Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TEKNOFEST 2023: Robotaksi Yarışması Start Aldı

TEKNOFEST 2023, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması ile heyecan dolu bir mücadeleye ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 13:55
TEKNOFEST 2023: Robotaksi Yarışması Start Aldı

TEKNOFEST 2023 Robotaksi Yarışması Başladı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST, 2023 yılı etkinlikleri çerçevesinde Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmasını başlattı. Bu yıl yarışma, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde gerçekleştiriliyor.

Finale Kalan Takımlar

Yarışma, finale kalan toplam 38 takımın katılımıyla gerçekleşiyor. Takımlar, iki ayrı kategorideki mücadeleyle ödüller için kıyasıya rekabet edecekler.

Kategoriler ve Ödüller

Yarışma, iki ana kategoriye ayrılmış durumda:

  • "Özgün Araç" kategorisi: Bu kategoride yarışan takımlar, A'dan Z'ye tüm araç üretimi ve yazılımını kendileri hazırlayarak en iyi olmak için çabalıyorlar.
  • "Hazır Araç" kategorisi: Bu kategoride yer alan takımlar, TEKNOFEST aracılığıyla sağlanan otonom araç platformları üzerinde yazılımlarını uygulayarak birinci olma mücadelesi veriyorlar.

Ödül dağılımı ise şöyle belirlenmiş:

  • Özgün Araç kategorisinde:
    • Birincilik: 200 bin lira
    • Üçüncülük: 120 bin lira
  • Hazır Araç kategorisinde:
    • Birincilik: 150 bin lira
    • İkincilik: 120 bin lira
    • Üçüncülük: 100 bin lira

Yarışmanın Takibi

TEKNOFEST'in resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek olan bu heyecan verici yarışma, 23 Ağustos tarihinde sona erecek.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Citroen yeni aracıyla ilgiyi üzerine topladı! Genişliğiyle kamp severlerin gözdesi olacak
2
WhatsApp kullanıcıları neye uğradığını şaşıracak! Artık resmen böyle görünecek
3
WhatsApp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı! Güncelleyenler neye uğradığını şaşıracak
4
Yakıt cimrisi araçlar belli oldu! Bu otomobiller neredeyse hiç yakıt harcamıyor
5
Bilinmeyen numara kabusuna son! Bir dönem tarihe karışıyor
6
Arabanızın ömrünü uzatacak kritik tüyo! Bu detayı pek bilen yok
7
Iphone'un sevilen özelliği Android'e geliyor! Kullanıcılar çok sevinecek

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı