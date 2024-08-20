TEKNOFEST 2023: Robotaksi Yarışması Start Aldı

TEKNOFEST 2023 Robotaksi Yarışması Başladı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST, 2023 yılı etkinlikleri çerçevesinde Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmasını başlattı. Bu yıl yarışma, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde gerçekleştiriliyor.

Finale Kalan Takımlar

Yarışma, finale kalan toplam 38 takımın katılımıyla gerçekleşiyor. Takımlar, iki ayrı kategorideki mücadeleyle ödüller için kıyasıya rekabet edecekler.

Kategoriler ve Ödüller

Yarışma, iki ana kategoriye ayrılmış durumda:

"Özgün Araç" kategorisi: Bu kategoride yarışan takımlar, A'dan Z'ye tüm araç üretimi ve yazılımını kendileri hazırlayarak en iyi olmak için çabalıyorlar.

"Hazır Araç" kategorisi: Bu kategoride yer alan takımlar, TEKNOFEST aracılığıyla sağlanan otonom araç platformları üzerinde yazılımlarını uygulayarak birinci olma mücadelesi veriyorlar.

Ödül dağılımı ise şöyle belirlenmiş:

Özgün Araç kategorisinde: Birincilik: 200 bin lira Üçüncülük: 120 bin lira

kategorisinde: Hazır Araç kategorisinde: Birincilik: 150 bin lira İkincilik: 120 bin lira Üçüncülük: 100 bin lira

kategorisinde:

Yarışmanın Takibi

TEKNOFEST'in resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek olan bu heyecan verici yarışma, 23 Ağustos tarihinde sona erecek.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'nde start aldı.