TEKNOFEST 2024'te Tarımsal İnsansız Kara Araçları Yarışıyor

TEKNOFEST 2024 Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması Başladı

İzmir'de organize edilen TEKNOFEST 2024 çerçevesinde, Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın final heyecanı yaşanıyor. Bu yılki etkinliğe 26 ekip katılıyor ve yarışma, çeşitli kriterlere dayanarak puanlamalar yapılıyor.

Yarışmanın Detayları ve Amaçları

Yarışmaya katılan takımların insansız kara araçları, tarım arazisine benzer bir parkurda belirlenmiş görevleri yerine getirecekler. Bu görevlerden biri, bitki sıraları arasındaki toprağı ezmeden 5 santimetre derinliğinde işlemek. Ayrıca araçların yabancı otları tespit etme yetenekleri de önemli bir değerlendirme kriteri olacak.

Her takım, belirlenen süre içinde işledikleri her metre için ve tespit ettikleri yabancı otlar için puan toplayacak. Bu yarışmayla, karada hareket eden robot teknolojileri ile tarımsal verimliliği artırmak ve otonom araçların tarım sektöründe daha yaygın bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek amaçlanıyor.

Ödüller ve Gelecek Vizyonu

Yarışmalar 30 Ağustos'ta sona erecek ve dereceye giren takımlara çeşitli ödüller verilecek: birinciye 100 bin, ikinciye 80 bin ve üçüncüye 60 bin lira.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, AA muhabirine verdiği demeçte, TEKNOFEST'in, öğrencilere kendi projelerini oluşturma ve ele aldıkları fikirleri hayata geçirme fırsatı sunduğunu belirtti. Tüzgen, "Tarım teknolojileri, insanlığın icat ettiği ilk teknolojilerden biridir. Otonom sistemlerin tarımda insan bağımlılığını azaltmaya yönelik çalışmalara devam ediliyor," dedi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü ve Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Baran, TEKNOFEST'in Türkiye'nin gençlerine kendi potansiyellerini keşfetmeleri konusunda büyük katkı sağladığını ifade etti. Yarışmacılardan Arif Tarakçı ise projelerini uygulamanın verdiği mutluluğun tarım mühendisliği için önemli olduğunu vurguladı.

TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finalleri İzmir'de başladı. T3 Vakfı ve Bilişim Vadisince Bilişim Vadisi İzmir'in bahçesinde düzenlenen yarışlara, finale kalan 26 takım katıldı.

TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finalleri İzmir'de başladı. T3 Vakfı ve Bilişim Vadisince Bilişim Vadisi İzmir'in bahçesinde düzenlenen yarışlara, finale kalan 26 takım katıldı.

TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finalleri İzmir'de başladı. T3 Vakfı ve Bilişim Vadisince Bilişim Vadisi İzmir'in bahçesinde düzenlenen yarışlara, finale kalan 26 takım katıldı.

TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finalleri İzmir'de başladı. T3 Vakfı ve Bilişim Vadisince Bilişim Vadisi İzmir'in bahçesinde düzenlenen yarışlara, finale kalan 26 takım katıldı.

TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finalleri İzmir'de başladı. T3 Vakfı ve Bilişim Vadisince Bilişim Vadisi İzmir'in bahçesinde düzenlenen yarışlara, finale kalan 26 takım katıldı.

TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finalleri İzmir'de başladı. T3 Vakfı ve Bilişim Vadisince Bilişim Vadisi İzmir'in bahçesinde düzenlenen yarışlara, finale kalan 26 takım katıldı.

TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finalleri İzmir'de başladı. T3 Vakfı ve Bilişim Vadisince Bilişim Vadisi İzmir'in bahçesinde düzenlenen yarışlara, finale kalan 26 takım katıldı.

TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finalleri İzmir'de başladı. T3 Vakfı ve Bilişim Vadisince Bilişim Vadisi İzmir'in bahçesinde düzenlenen yarışlara, finale kalan 26 takım katıldı.

TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finalleri İzmir'de başladı. T3 Vakfı ve Bilişim Vadisince Bilişim Vadisi İzmir'in bahçesinde düzenlenen yarışlara, finale kalan 26 takım katıldı.

TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finalleri İzmir'de başladı. T3 Vakfı ve Bilişim Vadisince Bilişim Vadisi İzmir'in bahçesinde düzenlenen yarışlara, finale kalan 26 takım katıldı.

TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finalleri İzmir'de başladı. T3 Vakfı ve Bilişim Vadisince Bilişim Vadisi İzmir'in bahçesinde düzenlenen yarışlara, finale kalan 26 takım katıldı.

TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finalleri İzmir'de başladı. T3 Vakfı ve Bilişim Vadisince Bilişim Vadisi İzmir'in bahçesinde düzenlenen yarışlara, finale kalan 26 takım katıldı.

TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finalleri İzmir'de başladı. T3 Vakfı ve Bilişim Vadisince Bilişim Vadisi İzmir'in bahçesinde düzenlenen yarışlara, finale kalan 26 takım katıldı.

TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finalleri İzmir'de başladı. T3 Vakfı ve Bilişim Vadisince Bilişim Vadisi İzmir'in bahçesinde düzenlenen yarışlara, finale kalan 26 takım katıldı.

TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finalleri İzmir'de başladı. T3 Vakfı ve Bilişim Vadisince Bilişim Vadisi İzmir'in bahçesinde düzenlenen yarışlara, finale kalan 26 takım katıldı.

TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finalleri İzmir'de başladı. T3 Vakfı ve Bilişim Vadisince Bilişim Vadisi İzmir'in bahçesinde düzenlenen yarışlara, finale kalan 26 takım katıldı.

TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finalleri İzmir'de başladı. T3 Vakfı ve Bilişim Vadisince Bilişim Vadisi İzmir'in bahçesinde düzenlenen yarışlara, finale kalan 26 takım katıldı.

TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finalleri İzmir'de başladı. T3 Vakfı ve Bilişim Vadisince Bilişim Vadisi İzmir'in bahçesinde düzenlenen yarışlara, finale kalan 26 takım katıldı.