TEKNOFEST'in 'Mavi Vatan Zaman Tüneli' Türk denizciliğini anlatıyor

TEKNOFEST'te kurulan 'Mavi Vatan Zaman Tüneli', katılımcılara Türk denizciliğinin tarihini interaktif bir yolculukla sunuyor. Anadolu Ajansı

Yayın Tarihi: 29.08.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 15:01
Katılımcılar tarihsel bir yolculuğa çıkarılıyor

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında kurulan 'Mavi Vatan Zaman Tüneli', ziyaretçileri Türk denizciliği ile ilgili kapsamlı ve sürükleyici bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Tünel, Anadolu'dan günümüze uzanan perspektifiyle denizcilik mirasını keşfetmeyi sağlıyor; sergiler ve anlatımlar, katılımcıların tarihsel gelişimi daha iyi kavramasına katkıda bulunuyor.

Etkinlikle ilgili bilgiler kaynak gösterilerek: Anadolu Ajansı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığında devam ediyor. TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında kurulan "Mavi Vatan Zaman Tüneli" katılımcıları Türk denizciliği ile ilgili tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor.

