Teknoloji yeni baştan yazılıyor! 5G teknoloji o tarihte bu cihazlara geliyor!

5G TEKNOLOJİSİ İÇİN TARİH NETLEŞTİ. 2 GÜN SONRA 5G TEKNOLOJİSİ O TELEFONLARA GELİYOR!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kullanıcılara daha eğlenceli bir deneyim sunacak olan 5G teknolojisi, birkaç gün içinde kullanılma sunulmaya hazırlanıyor. Düşük gecikme süreleri, daha hızlı veri aktarımı ve geniş bant genişliği gibi çeşitli özellikleri ile 5G teknolojisini eşsiz kılıyor. Kullanıcılar için internet verimini arttıracak yeni teknoloji için son günler sayımda iken hat sahiplerine önemli uyarı geldi.

5G UYUMLU TELEFONLARA GEÇME ZAMANI GELDİ

Yetkililer, 7 gün içerisinde yürürlüğe girecek 5G teknolojisi için bütün hat sahiplerinin telefonlarını 5G uyumlu hale getirmeleri vurgulandı. Eski cihazları 5G ile uyumlu olmayan kullanıcılar, bu geçiş sürecini atmamalıdır. Eğer ki hat sahipleri, 5G uyumlu telefonlara geçiş yapmayanlar 299 TL gibi bir ücret ödemek zorunda kalacaklar.

5G TEKNOLOJİSİNİN SUNDUĞU TELEFONLAR

5G ile uyumlu telefonlar içerisinden Samsung’un bazı modelleri şunlardır:

• Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

• Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

• Samsung Galaxy S20 5G

• Samsung Galaxy S10 5G

• Samsung Galaxy Note 10 5G