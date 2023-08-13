Telefon almak isteyen iPhone'lara koşacak! Fiyatlar o günden sonra yarıya iniyor

Büyük Fırsat: iPhone Modellerinde Tarihi İndirim Oranları Uygulandı! İşte İndirimli iPhone Bayileri...

Teknoloji dünyasının öncüsü Apple, heyecanla beklenen bir adımı atarak iPhone modellerinde görülmemiş bir indirim dalgası başlattı. En son duyurulan kampanya ile birlikte iPhone severlerin yüzleri gülüyor. Özellikle üniversite öğrencilerine yönelik müjde niteliğindeki bu haber, dijital dünyanın kapılarını daha geniş açıyor.

Vergisiz iPhone satışlarının yola çıktığı bu devrim niteliğindeki kampanya, genç kullanıcıların teknolojiye daha kolay erişimini hedefliyor. iPhone SE, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro serilerindeki indirimler, teknoloji meraklılarının gözdesi olacak gibi duruyor.

Kampanya ile ilgili detaylar gelmeye başladı. İşte beklenen indirim oranları ve kampanyada yer alan bazı modeller:

- iPhone SE: Artık daha uygun bir fiyatla elde edebilirsiniz. İndirimli fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken bu model, kompakt tasarımıyla öne çıkıyor.

- iPhone 12: Yenilikçi özellikler ve etkileyici tasarımıyla iPhone 12, büyük bir fiyat avantajıyla sunuluyor. Teknoloji tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat.

- iPhone 13: Gelişmiş kamera yetenekleri ve yüksek performansıyla bilinen iPhone 13, indirimli fiyatıyla beklentileri karşılıyor.

- iPhone 14 ve iPhone 14 Pro: En son serinin üyeleri olan iPhone 14 ve iPhone 14 Pro da kampanyadan nasibini alıyor. İleri seviye özellikleri daha erişilebilir hale geliyor.

İndirimli iPhone modellerine erişmek isteyenlerin yakından takip ettiği bayiler de belli oldu. Yetkili satış noktalarında ve online platformlarda bu tarihi indirimlerle buluşabilirsiniz. Teknoloji meraklıları için bu kampanya, hem cebinizi hem de teknoloji deneyiminizi zenginleştirecek gibi görünüyor.

Türkiye ve dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip edilen teknoloji devi Apple, iPhone serisine uyguladığı zamlar nedeniyle cihaza erişimi oldukça güçleştirmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası sürecinde öğrencilere yönelik sevindirici bir haberi duyurarak bu duruma çözüm getirdi. Telefon dünyasının öncü markası, özellikle ilk defa telefon sahibi olacak öğrencileri hedef alarak iPhone modelleri için vergi indirimlerinin uygulanacağını duyurdu.

Bu müjdeli haber sayesinde seçim öncesindeki fiyat artışları, özellikle üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren özel bir kampanyayla dengelemeye alındı. Vergisiz satış fiyatları titizlikle hesaplandı ve böylece öğrencilerin sınırlı bütçeleriyle de uyumlu iPhone modellerine erişimi kolaylaştırıldı. Bu girişim, genç neslin teknolojiye daha rahat ulaşmasını ve dijital dünyayla daha yakın temas kurmasını amaçlıyor.

Artık öğrenciler, özel olarak belirlenen vergi avantajlarıyla iPhone dünyasına adım atabilecekler. Bu adım, hem teknolojiye olan erişimi artırarak gençlerin kişisel ve akademik alanlarda daha fazla potansiyelini keşfetmelerine destek olmayı hem de teknolojik gelişmelere daha geniş bir katılım sağlamayı amaçlıyor. Bu özel kampanya ile birlikte, öğrencilerin mobil teknolojinin sunduğu fırsatları daha yakından deneyimleyebileceği bir dönem başlıyor.

Apple'ın Yeni Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Detaylar ve İndirimli iPhone Modelleri!

Teknoloji dünyasının devi Apple, merakla beklenen fiyat güncellemesini nihayet duyurdu. Yeni fiyat listesi, geniş bir yelpazede sunulan iPhone modellerinin daha ulaşılabilir olmasını amaçlıyor. İşte detaylar ve indirimli iPhone seçenekleri:

**iPhone SE Serisi:**

1. iPhone SE 64 GB: Şimdi sadece 13.951 TL! Efsanevi kompakt tasarımı ve güçlü performansıyla dikkat çekiyor.

2. iPhone SE 128 GB: Yalnızca 15.540 TL! Daha fazla depolama alanıyla istediğiniz içeriği saklayabilirsiniz.

3. iPhone SE 256 GB: Yine 15.540 TL! En fazla depolama seçeneğiyle uygun fiyat avantajı sunuyor.

**iPhone 12 Serisi:**

4. iPhone 12 64 GB: Şimdi 21.102 TL! İleri teknolojiyi uygun fiyatla elde etmek mümkün.

5. iPhone 12 128 GB: Sadece 21.667 TL! Daha fazla depolama, daha fazla keyif demek.

6. iPhone 12 256 GB: 24.843 TL ile tercih edilen modeller arasında yer alıyor.

**iPhone 13 Mini Serisi:**

7. iPhone 13 mini 128 GB: Artık sadece 20.495 TL! Kompakt boyutunun yanı sıra ekonomik fiyatıyla da cazip.

8. iPhone 13 mini 256 GB: Yalnızca 25.540 TL! Daha fazla hafıza, daha fazla anı demek.

9. iPhone 13 mini 512 GB: 30.046 TL ile en üst depolama seçeneği sunuluyor.

**iPhone 13 Serisi:**

10. iPhone 13 128 GB: Şimdi 22.130 TL! Gelişmiş özellikleri daha erişilebilir hale getiriyor.

11. iPhone 13 256 GB: 26.198 TL ile yüksek depolama gereksinimlerini karşılıyor.

12. iPhone 13 512 GB: Sürpriz bir şekilde 18.880 TL'den başlıyor!

Diğer modellerin fiyatlarına baktığımızda ise:

**iPhone 14 Plus Serisi:**

13. iPhone 14 Plus 128 GB: 27.547 TL

14. iPhone 14 Plus 256 GB: 30.638 TL

15. iPhone 14 Plus 512 GB: 36.796 TL

**iPhone 14 Pro Serisi:**

16. iPhone 14 Pro 128 GB: 32.337 TL

17. iPhone 14 Pro 256 GB: 36.672 TL

18. iPhone 14 Pro 512 GB: 41.635 TL

19. iPhone 14 Pro 1 TB: 47.448 TL

**iPhone 14 Pro Max Serisi:**

20. iPhone 14 Pro Max 128 GB: 33.594 TL

21. iPhone 14 Pro Max 256 GB: 36.672 TL

22. iPhone 14 Pro Max 512 GB: 42.805 TL

23. iPhone 14 Pro Max 1 TB: 48.529 TL

Apple'ın yeni fiyat politikasıyla birlikte, geniş yelpazede sunulan modeller daha fazla kullanıcının erişimine açılıyor. Bu indirimler, teknoloji tutkunlarının kalbini fethetmeye aday gibi görünüyor. Yenilenen fiyat listesiyle, iPhone dünyası daha da cazip hale geliyor.