Telefon flaşlarındaki bu detay kimsenin aklına gelmezdi! Böyle kullanınca ağzınız açık kalacak

Gelişen teknoloji ile birlikte akıllı telefonların sunduğu özellikler arasında bilinmeyen bir hazine keşfedildi. Telefon kullanıcıları, flaş ışığını artırarak sinyal gücünü kontrol edebilecekleri bir özelliği henüz fark etmemiş olabilirler. İşte bu özelliği kullanarak adım adım sinyal gücünüzü optimize etme rehberi:

Fener Işığı Parlaklığını Artırma:

Telefon menüsünden "Fener" simgesine dokunun.

Açılan ekranda beyaz rengi yukarı doğru çekerek flaşın parlaklığını artırın. Bu, sinyal gücünüzü etkileyecek ilk adımdır.

Gizli Menülere Erişim:





Arama butonuna tıklayarak "*3001#12345#" yazın ve arama tuşuna basın.

Ekranınızda beliren menüde çeşitli numaralar göreceksiniz. Bu, telefonunuzun sinyal gücüne dair detaylı bilgileri içerir.

Sinyal Gücünü Kontrol Etme:

"Serving Cell Meas" seçeneğine dokunun.

Karşınıza çıkan ekranda, özellikle "rsrp0" değeri dikkat çeker. Bu değer, sinyal gücünüzü gösterir. Değer -40 ile -80 arasındaysa sinyal gücünüz çok iyidir, -110'un altında ise düşüktür.





Performansı Artırma:

Telefonunuzu açın ve "Ayarlar > Genel > Erişebilirlik" yolunu izleyin.

"Hareketi Azalt" seçeneğini kapatın. Böylece telefonunuzun batarya ömrünü uzatabilir ve performansını artırabilirsiniz.

Gizli Emoji ve Harf Kombinasyonları:





Telefonunuzun klavye ayarlarına girin.

Japonca klavye ekleyerek özel simgeler ve emojilere erişim sağlayın. Bu sayede farklı ve dikkat çekici emojiler kullanabilirsiniz.

Bu adımları izleyerek telefonunuzdaki bilinmeyen özellikleri keşfedin ve sinyal gücünüzü optimize edin. Unutmayın, her gün kullandığınız cihazınızda hala keşfedilmemiş özellikler bulunabilir!