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Telefonu Android olanlar oh çekecek! Apple'ı saf dışı bırakacak özellik geliyor

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Telefonu Android olanlar oh çekecek! Apple'ı saf dışı bırakacak özellik geliyor
Google, Apple'ı geride bırakacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Android kullanıcılarının aynı hesap altındaki cihazları arasında iletişimi kolaylaştıracak bu özellik, çağrıları farklı cihazlar arasında yönlendirmeyi ve kişisel bağlantı noktaları kurmayı sağlayacak. İşte detaylar...

Teknoloji devi Google, Android kullanıcılarını heyecanlandıran bir özelliği üzerinde çalışıyor. Gazeteci ve teknoloji uzmanı Mishaal Rahman'ın açıklamasına göre, Google, aynı Google hesabı altındaki Android cihazları arasında iletişimi artıracak bir özellik üzerinde çalışıyor.

CİHAZLAR ARASINDA KİŞİSEL BİR BAĞLANTI NOKTASI KURULACAK

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Bu yeni özellik, kullanıcıların arama yaparken bağlı cihazlar arasında geçiş yapmasına olanak tanıyacak. Ayrıca "İnternet Paylaşımı" özelliği ile cihazlar arasında kişisel bir bağlantı noktası kurulabilecek. Bu geliştirme sayesinde kullanıcılar, çağrıları farklı Android cihazları arasında yönlendirebilecek ve bu özellikle başka bir telefonun da kullanımına izin verebilecek.

Bu özelliğin, Apple'ın "iPhone Mobil Aramalar" özelliğine benzerlik taşıdığı belirtiliyor. Ancak, Google'ın geliştirdiği özelliğin daha kullanışlı ve esnek olacağı öne sürülüyor. Apple'ın özelliği, bir iPhone üzerinden gelen çağrıları başka bir iPhone'dan yanıtlama yeteneğini sunmazken, Google'ın özelliği bu tür işlevleri gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Bu yeni özellik, Android cihazlara geleceğinde Ayarlar menüsündeki "Cihazlar ve Paylaşım" başlığı altında erişilebilecek. 

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