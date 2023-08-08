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Telefonuna bu numaralardan arama gelenler dikkat! WhatsApp çileyi bitirecek özellik getirdi

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Telefonuna bu numaralardan arama gelenler dikkat! WhatsApp çileyi bitirecek özellik getirdi
Whatsapp'ta yabancı ülkelerden gelen aramaların sebebi ne? Yabancı ülkelerden gelen numaralar nasıl engellenir? İşte detaylar...

WhatsApp kullanıcıları, son dönemlerde farklı ülkelerden gelen yabancı numaraların neden olduğu rahatsızlıklardan şikayet ediyor. Özellikle Afrika ülkeleri gibi farklı coğrafyalardan gelen aramalar ve mesajlar, kullanıcıların günlük iletişimlerini olumsuz etkileyebiliyor. Bu sorunun farkına varan WhatsApp, yurt dışından gelen aramaları engelleme özelliğini kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Yakın gelecekte kullanıma sunulması planlanan bu yeni özellik, kullanıcıların yabancı numaralar tarafından rahatsız edilmesini engellemeyi amaçlıyor.

whatsapp güvenlik

WhatsApp'ın bu yeni özelliği sayesinde, kullanıcılar yurt dışından gelen aramaları kolayca engelleyebilecekler. Bu özellikle, tanıdık olmayan veya güvenilmeyen numaraların rahatsız edici aramalarını ve mesajlarını engellemek için etkili bir çözüm sunuyor.

Kullanıcılar, yurt dışı numaraları engelleme özelliğini kullanarak, rahatsız edici aramalardan kaçınabilecek ve istenmeyen iletişimlerle başa çıkabilecekler. WhatsApp'ın bu adımı, kullanıcıların iletişim deneyimini daha olumlu hale getirme amacını yansıtıyor.

Yabancı numaralardan gelen aramaların bir kısmının dolandırıcılık veya istenmeyen pazarlama amaçlarıyla gerçekleştirildiği unutulmamalıdır. Bu nedenle, kullanıcılar kendilerine tanıdık gelmeyen veya güvenmedikleri numaralara karşı dikkatli olmalı ve şüpheli durumlarla karşılaştıklarında, engelleme özelliğini kullanarak kendilerini korumalıdır.

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