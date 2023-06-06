Telefonuna sürekli reklam mesajları gelenler! İşte istenmeyen SMS'leri engelleme yöntemleri! Pratik adımlarla istenmeyen mesajlardan kurtulun

İstenmeyen SMS'lerden kurtulmanın birkaç yöntemi vardır. İlk olarak, cep telefonunuzun ayarlarını kontrol etmek önemlidir. Telefonunuzun hizmet sağlayıcısına veya mobil işletim sistemine bağlı olarak, istenmeyen SMS'leri bloke etmeye yardımcı olan ek araçlara sahip olabilirsiniz.

İSTENMEYEN SMS'LERİ DURDURMA YÖNTEMLERİ





Ayarlar bölümünde SMS engelleme seçeneğini seçerek belirli telefon numaralarından veya belirli sözcük gruplarından gelen mesajları filtreleyebilirsiniz.

İkinci olarak, mavi liste uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar sadece tanıdığınız kişilerden SMS almanızı sağlar ve spam mesajlarına maruz kalmazsınız. Ücretsiz veya ücretli olarak mevcut olan 3. parti uygulamalar da bulunmaktadır.

Üçüncü adım olarak, spam SMS şikayetlerinizi yetkililere iletebilirsiniz. Eğer spam SMS'ler sadece sizin değil, diğer insanların da sorunu ise, yetkililere şikayette bulunmak faydalı olabilir. Mobil operatörünüze veya siber suç birimlerine başvurabilirsiniz. Şikayet dilekçenizde SMS'in içeriği ve tarih/saat bilgisini eklemeyi unutmayın.

Dördüncü adım olarak, mobil operatörünüzle iletişime geçebilirsiniz. Operatörünüzle konuşarak size gönderilen mesajların spam olup olmadığını kontrol edebilir ve istenmeyen SMS'leri engellemek için ek araçlar sağlayabilirler. Ayrıca, operatörünüzün size sunduğu spam SMS filtreleme seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

Bu yöntemlerin yanı sıra, cep telefonunuzun güncellemelerini takip etmek, bilinmeyen kaynaklardan gelen mesajlara dikkat etmek ve kişisel bilgilerinizi paylaşmamak da istenmeyen SMS'lerle mücadelede yardımcı olabilir.