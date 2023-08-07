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Telefonunda WhatsApp yüklü olanlar dikkat! Bunu yapmadan artık kullanmak yok!

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Telefonunda WhatsApp yüklü olanlar dikkat! Bunu yapmadan artık kullanmak yok!
WhatsApp, kullanıcıların hesaplarını korumalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yeni güvenlik özelliklerini test etmeye başladı. WhatsApp, alternatif hesaplarda doğrulama seçenekleri sunmaya hazırlanıyor.

WhatsApp, kullanıcıların e-posta adreslerini kullanarak hesaplarını güvenceye almalarını sağlayacak yeni güvenlik özellikleri üzerinde çalışıyor. Bu özellik geliştirme aşamasındadır ve sınırlı sayıda kullanıcı tarafından kullanılabilir.

E-POSTA İLE DOĞRULAMA İSTENECEK

WhatsApp yakında hesabınızın güvenliğini sağlamak ve doğrulamak için e-posta adresinizi isteyecektir. Ancak bu özelliğin nasıl çalıştığına dair hala net bir bilgi yok. WhatsApp'ın doğrulama kodlarını almaması için bir düzeltme olup olmadığı, WhatsApp'a e-posta yoluyla giriş yapma özelliği veya yalnızca ekstra bir hesap güvenliği katmanı olup olmadığı net değil.

WhatsApp, alternatif hesaplarda doğrulama

Bu özelliğin, iki faktörlü kimlik doğrulamayı ayarlarken bir e-posta adresi eklemenizi gerektiren özellikten biraz daha farklı olduğunu unutmayın.

Yeni bir güvenlik özelliği, doğrulama kodunuz sunucu ya da ağ sorunları nedeniyle alınmazsa, WhatsApp'ı yeni bir cihaza yüklemenize yardımcı olacaktır. WhatsApp Android Beta (v2.23.16.15) artık bir e-posta doğrulama seçeneğine sahip. Bu özellik hala geliştirilme aşamasındadır, bu nedenle yakın zamanda herkesin kullanımına sunulması pek olası değildir.

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