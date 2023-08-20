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Telefonunuza hemen bu güncellemeyi yükleyin! Milyarlarca kişi aynı anda etkilenecek

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Telefonunuza hemen bu güncellemeyi yükleyin! Milyarlarca kişi aynı anda etkilenecek
Google, kuantum bilgisayarlara karşı güvenlik açığı uyarısında bulundu! Yeni güncelleme engel olacak. İşte detaylar...

Google, günümüz güvenlik teknolojisinin temellerini sarsabilecek olan kuantum bilgisayarların olası güvenlik açıklarına karşı önemli bir adım attı. Kuantum teknolojisinin hızla ilerlemesi, mevcut güvenlik algoritmalarının karşı koyamayacağı yeni bir tehdidi ortaya çıkarıyor: Kuantum bilgisayarlar, zorlu matematiksel problemleri saniyeler içinde çözme yeteneğine sahip, bu da geleneksel güvenlik önlemlerini anlamsız hale getirebiliyor.

google kuantum bilgisayarlarda güvenlik açığı

Bu kritik noktada Google, "kuantum kıyameti" olarak adlandırılabilecek bu sürece karşı güçlü bir çözüm sunuyor. Firma, Chrome tarayıcısına entegre edilen yeni güncelleme ile kuantum bilgisayarların potansiyel tehditlerine karşı etkili bir savunma mekanizması geliştiriyor. Bu güncelleme, X25519Kyber768 adı verilen iki kriptografik algoritmayı birleştirerek, verilerin hem mevcut güvenlik algoritmaları ile korunduğunu hem de kuantum bilgisayarlarının olası saldırılarına karşı dirençli hale geldiğini sağlıyor.

Google'ın bu adımı, daha geniş bir amaç doğrultusunda atılan bir adımın parçası. Şirket, "web’i kuantum dirençli kriptografiye geçişe hazırlamak" amacıyla daha kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bu süreçte kullanıcıların yapması gereken ise basit: Google Chrome tarayıcılarını güncellemek. Bu güncelleme, kullanıcıların çevrimiçi verilerinin kuantum tehditlerine karşı daha güvende olmasını sağlayacak ve gelecekteki güvenlik risklerine karşı daha dirençli hale getirecektir.

Google'ın kuantum teknolojisinin getirdiği güvenlik zorluklarına karşı geliştirdiği bu yeni teknoloji, internet güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Kullanıcıların bu güncellemeyi yaparak kendi verilerini daha güvende tutmaları, geleceğin güvenlik tehditlerine karşı daha iyi hazırlıklı olmalarını sağlayacaktır.

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