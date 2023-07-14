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Telefonunuzda bu uygulamalar varsa silin: Kredi kartından para çekiyorlar

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Telefonunuzda bu uygulamalar varsa silin: Kredi kartından para çekiyorlar
Android tehlikelerle dolu uygulamalar içeriyor! Öyle uygulamalar var ki kredi kartı bilgilerinize erişip paranıza el koyuyorlar! İşte o uygulamalara ilişkin detaylar...

Güvenlik uzmanları, Google Play Store'da kullanıcıları maddi zarara uğratan kötü niyetli uygulamaların tespit edildiğini duyurdu. Bu uygulamaların silinmesi konusunda acil bir uyarı yapılıyor.

Son zamanlarda yapılan bir güvenlik araştırmasında, Android işletim sistemine sahip telefonları hedef alan zararlı bir yazılım keşfedildi. Bu kötü niyetli yazılım, kullanıcıları paralı hizmetlere kaydettirerek maddi kayıplara yol açıyor. İlk olarak 2021 yılında tespit edilen ve Google tarafından zararlı olarak kabul edilen bu yazılım, uzun bir inceleme sürecinin ardından tanındı.

Bu süre içinde, toplamda 3 milyondan fazla kez indirilen 8 uygulama, kullanıcıların telefonlarına sızarak ve paralarını çalarak zarar vermeye devam etti. Güvenlik uzmanları, kullanıcıları korumak için aşağıda tanımlanan uygulamaları hemen silmeleri konusunda uyarıyor:

androiddeki kötü amaçlı uygulamalar

Razer Keyboard & Theme: On binden fazla indirilen bu uygulama, klavye temaları sunmak amacıyla indirilen bir uygulama olarak görünüyor.

Vlog Star Video Editor: Bir milyondan fazla indirmesi olan bu uygulama kullanıcılara video düzenleme imkanı sağlayan bu uygulama, büyük bir indirme sayısına sahip.

Funny Camera: Komik efektler ve filtreler sunan bu uygulama, kullanıcıların dikkatini çekmektedir. Beş yüz binden fazla indirilmeye sahiptir. 

Coco Camera: Fotoğraflara filtreler eklemeye yönelik olarak tasarlanmış olan bu uygulama, sınırlı sayıda indirme almış olsa da risk içermektedir. Binden fazla kişi bu uygulamayı kullanmaktadır.

Creative 3D Launcher: Farklı bir ana ekran deneyimi sunmayı amaçlayan bu uygulama, bir milyondan fazla indirme almıştır. Bir milyondan fazla indirmesi bulunuyor.

androiddeki kötü amaçlı uygulamalar

GIF Keyboard: GIF'lerle iletişimi zenginleştiren bu klavye uygulaması, kullanıcıları cezbeden bir seçenek olarak görünmektedir. Yüz binden kişi bu uygulamayı indirmiştir.

Freeglow Camera: Fotoğraf efektleri ve filtreler sunan bu uygulama, sınırlı sayıda indirme almış olsa da güvenlik riski taşımaktadır. Beş bin indirmesi bulunuyor.

Wow Camera: Kullanıcıların fotoğraflarına efektler eklemelerini sağlayan bu uygulamanın yüz binden fazla indirmesi bulunuyor.

Kullanıcıların, bu uygulamaların kullanımlarını sonlandırarak telefonlarını ve paralarını korumaları önemlidir. Güvenlik uzmanları, güvenilir uygulamalar indirmenin, düzenli güncellemeler yapmanın ve kişisel bilgileri koruma konusunda dikkatli olmanın önemini vurguluyor.

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