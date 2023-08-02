Telefonunuzdan hemen kontrol edin! Bu logo 25 bin dolar kazandırabilir!

Twitter'ın yeni marka logosuyla yeniden markalandığı geçtiğimiz hafta, Android ve iPhone kullanıcıları için uygulama güncellemesi gerektiriyordu. Ancak, bazı kullanıcılar yeni logoyu istemiyor ve eski Twitter logosuna sahip iPhone'ları tercih ediyor.

ESKİ TWİTTER LOGOSU 25 BİN DOLAR EDİYOR





Bu durum, eski Twitter logosunu içeren iPhone'ların eBay gibi e-ticaret platformlarında koleksiyonluk ürün olarak değerlendirilmesine yol açtı. Özellikle bazı versiyonları 25 bin dolara kadar yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor.

Eski Twitter logosunu içeren iPhone'lar, güncelleme yapılmamış olanlar arasında değerli bir ürün haline geldi. Bazı kullanıcılar, yenilikçi ve güncel uygulama deneyimi yerine eski logoyu korumayı tercih ediyor ve bu nedenle eski logo taşıyan iPhone modellerine yoğun ilgi gösteriyor.

Bu tür olaylar daha önce de yaşanmıştı. Örneğin, popüler oyun Flappy Bird, fazla bağımlılık yapması nedeniyle uygulama mağazalarından kaldırıldığında, hala yüklü olan akıllı telefonlar büyük fiyatlarla satılmıştı.

Eski Twitter logosunu taşıyan iPhone'lar, 800 ile bin dolar arasında farklı fiyatlarla çevrimiçi mağazalarda bulunabiliyor. Bazı kullanıcılar, uygulama güncellemelerini manuel olarak engelleyerek eski logoyu korumayı başarıyorlar.

Bu ilginç trend, teknoloji ürünlerinin değerini ve koleksiyon değerini gösteren bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcıların tercihleri ve özellikle tarihi ya da nadir öğelere olan ilgileri, eski logolu iPhone'ları değerli bir ürün haline getiriyor.