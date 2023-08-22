Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa hemen bunu kapatın! Telefonun ömründen ömür götürüyor

iPhone kullanıcıları için hayatı kolaylaştıran bir dizi özellik, teknolojinin nimetlerinden yararlanmayı daha da cazip kılıyor. Ancak, daha uzun pil ömrü elde etmek isteyenler için iPhone'ların sunmuş olduğu bazı özelliklerin akıllıca kullanılması gerekiyor.



PİL ÖMRÜNÜ ARTTIRACAK ADIM





iPhone'ların pil performansını artırmak için kullanıcıların yaşam tarzını değiştirmesine gerek yok. Bu bağlamda, Wi-Fi ayarlarını nasıl düzenlediğiniz önem kazanıyor.

Günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan Wi-Fi ağlarını aktif olarak arama ve kullanılabilir olduklarında kullanıcıları haberdar etme özelliği, kuşkusuz oldukça işlevsel. Ancak, bu özellik beraberinde bazı dezavantajları getiriyor. Telefonunuz sürekli olarak açık kablosuz ağları taramakla meşgul olduğunda, pil tüketimi artıyor. Elbette bu, pilin hızla tükenmesine neden olmuyor ancak "Ağlara Katılmadan Sor" adlı bu özelliği devre dışı bırakmak, pil performansınızı biraz daha iyileştirebilir.

Özellikle telefonunu ekranı açıkken uzun süre kullananlar için, her bir dakikanın bile önemli olduğu düşünülürse, bu tür enerji tasarrufu yöntemleri oldukça değerli olabilir.

"Ağlara Katılmadan Sor" özelliğini devre dışı bırakmak için yapmanız gereken adımlar oldukça basit:

Telefonunuzun Ayarlar uygulamasını açın.

Menüden Wi-Fi seçeneğini bulun ve tıklayın.

Açılan menüdeki "Diğer ağlar" bölümünde "Ağlara Katılmadan Sor" seçeneğine dokunun.

Açılan alt menüden "Kapalı" seçeneğini seçerek özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Bu küçük adım, iPhone kullanıcılarının pil ömrünü artırmak adına attığı basit ama etkili bir adım olabilir. Güç tasarrufu sağlayarak, telefonunuzun pil ömrünü daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.