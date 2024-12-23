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Telegram, Bu Yıl 1 Milyar Doları Aşarak İlk Kez Karlı Hale Geldi

Telegram, bu yıl 1 milyar doları aşarak ilk kez kara geçti. 12 milyon Premium kullanıcı ile büyümeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 15:19
Telegram, Bu Yıl 1 Milyar Doları Aşarak İlk Kez Karlı Hale Geldi

Telegram, Kara Geçti!

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, uygulamanın bu yıl 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğini duyurdu. Durov, Telegram'ın üç yıl önce para kazanma modeline geçmesinden bu yana ilk defa kâr sağladığını belirtti.

Premium Kullanıcı Sayısında Büyük Artış

Durov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Telegram Premium kullanıcı sayısının bu yıl üç kat artarak 12 milyonun üzerine çıktığını ifade etti. Ayrıca, Telegram'ın reklam gelirlerinin de önemli ölçüde arttığını vurguladı.

2024 İçin Umut Verici Tahminler

Durov, “Telegram'ın 2024'teki toplam geliri 1 milyar doları aştı ve yılı kripto varlıkları hariç 500 milyon dolardan fazla nakit rezervle kapatıyoruz.” şeklinde bilgi verdi. Durov, Telegram’ın borçlarının da önemli oranda ödendiğini aktararak, “Tahmin ettiğim gibi 2024, Telegram için çok iyi bir yıl olurken, 3 yıllık para kazanma modeli tarihinde ilk kez kârlı hale geldi.” değerlendirmesinde bulundu.

Aylık Aktif Kullanıcı Sayısı 900 Milyon

Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından biri olan Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyon kişiye ulaştı.

Pavel Durov'un Gözaltı Süreci

Pavel Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle 24 Ağustos tarihinde Paris'te gözaltına alınmıştı. Paris Savcılığı, hakkında 12 farklı suçlama bulunan Durov'un 96 saatlik gözaltı süresinin ardından 28 Ağustos’ta çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, tutuksuz yargılanacağını ve kendisine Fransa topraklarından çıkış yasağı getirildiğini açıkladı.

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