Tesla, elektrikli otomobil pazarındaki yükselişin yavaşladığını doğruladı!

Tesla, çarşamba günü kazançlarını açıkladığında Elon Musk, satış büyümesinde bir yavaşlama olacağı uyarısında bulundu. Şirket, eylül-aralık döneminde neredeyse 500 bin otomobil üreterek bazı artılarını rapor etti. Geçen yıl otomobil teslimatları yüzde 38 artışla 1,81 milyona ulaştı. Fakat yıllar süren hızlı büyümenin ardından gelir artışı yavaşladı ve yüzde 3 artışla 25,2 milyar dolar oldu.

Şimdi ise görünüm, talepteki düşüş nedeniyle daha sönük görünüyor. Tesla, 2023 yılında agresif bir fiyat düşürme stratejisi başlatarak Model 3'ten popüler Model Y'ye kadar her şeyin fiyatını yüzde 25'ten fazla düşürerek ilgiyi artırdı.

Yatırımcılar, Tesla'nın açıklamalarından hoşlanmayarak perşembe günü hisse fiyatını yüzde 10'dan fazla düşürerek değerinden 50 milyar dolardan fazla para sildi.

Ancak enflasyon ve faiz oranlarının keskin bir şekilde yükseldiği bir ortamda, odak noktası giderek Tesla'nın daha ucuz bir kitlesel pazar elektrikli otomobiline yöneliyor.

Musk, 25 bin doların altındaki yeni nesil aracın 2025 yılının ikinci yarısında üretime gireceğini söyledi. Bu, ilk tanıtımından birkaç yıl sonrasına denk geliyor ve Cybertruck'ın duyurulmasıyla teslim edilmesi arasındaki dört yıllık boşluğu anımsatıyor.





ÇİNLİ OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ TEHDİT OLUŞTURUYOR

Bu arada Çinli BYD'nin rekabeti de büyük bir tehdit haline geldi. Otomobillerini 60'tan fazla ülkede satan ve kısa süre önce küresel elektrikli otomobil satışlarında Tesla'yı geride bırakan Warren Buffett destekli elektrikli otomobil üreticisi, erken dönemde 10 bin dolarlık Seagull gibi uygun fiyatlı modellere odaklandı.

Öte yandan, Musk'a göre Çinli otomobil üreticileri öyle bir tehdit oluşturuyor ki. Musk, konuya ilişkin olarak, "herhangi bir ticaret engeli oluşturulmadığı takdirde dünyadaki diğer otomobil şirketlerinin çoğunu yerle bir edebilirler” dedi.

Musk’ın bu açıklaması, Tesla'nın neden bu yıl satış büyümesinin "önemli ölçüde daha düşük" olacağını açıkça belirtiyor. Bu da onu daha geniş yavaşlamayla yüzleşen en son otomobil üreticisi yapıyor.

Sektör araştırma şirketi Kelley Blue Book'un verilerine göre, geçen yıl ABD'de 1,2 milyon elektrikli araç satılmış olsa da, Tesla'nın ötesinde bir yavaşlama çok gerçek.

Diğer taraftan Benchmark Mineral Intelligence kıdemli analisti Aran Waid, elektrikli otomobil satışlarında küresel büyümenin devam ettiğini ancak bunun otomobil üreticilerinin beklentilerinin gerisinde kaldığını söyledi.